Среда, 17 Января 2024 12:34

АрмИнфо. Синие паспорта с кодом 070, находящиеся у наших соотечественников, депортированных из Арцаха действительны до срока действия, указанного в них и могут быть использованы на территории Республики Армения. Об этом заявила экс-министр юстиции, бывший депутат парламента Армении Арпине Ованнисян, отвечая на вопрос, действительны ли эти паспорта арцахцев.

Касаясь вопроса, могут ли лица путешествовать с этими документами, Ованнисян констатировала, что решением правительства Армении установлен срок их действия, и фактически до 28 января текущего года лица, с паспортами сери 070 могут въезжать/выезжать из страны беспрепятственно. "После 28 января арцахцам понадобится вместе с паспортом с кодом 070 иметь при себе документ беженца. Лишь при наличии этих двух документом будет возможно пересечь границу", - отметила юрист.

При этом экс-министр юстиции констатировала, что самое наличие свидетельства беженца на данный момент не дает каких-либо привилегий в плане присоединения к каким-то программам или получения каких-то социальных выплат, кроме тех, которые уже озвучены правительством Армении на сегодняшний момент.

Ованнисян также проинформировала, что после завершения срока действия такого паспорта, лицо имеет право заменить его аналогичным документом или гражданством РА лишь в случае наличия прописки на территории Армении.

Она также сообщила, что лица имеющие свидетельство беженца не могут участвовать в электоральных процессах в стране, призываться в армию и т.д.

Отметим, что по данным МВД Армении по положению на 16 января 36 200 арцахцев подали заявления на получение свидетельств временной защиты, количество распечатанных сертификатов составляет 35 800, выданных заявителям - 28 490.

Напомним, что после 44 дневной войны 2020 года и последней азербайджанской агрессии 19-20 сентября 2023 года, в целом свыше 150 тысяч арцахцев стали беженцами.