Среда, 17 Января 2024 11:55

АрмИнфо. Коллектив театра <Гой> (Национального экспериментального центра сценического искусства имени Армена Мазманяна) выразил недоверие назначенному со стороны Министерства образования, науки, культуры и спорта 25 декабря 2023г. и.о. директора Театра Карену Симоняну. Решение было закреплено в протоколе, принятом в ходе общего собрания Театра.

В частности, Собрание приняло решение не признавать Карена Симоняна в качестве и.о. директора Театра ввиду того, что действия последнего не правомерны и не исходят из интересов всего коллектива.

Вместе с тем, Собрание решило создать Совет управления, в состав которого войдут 9 членов: Саргис Арзуманян (председатель), Артур Саакян, Самсон Степанян, Самвел Топалян, Ашот Тер-Матевосян, Элиза Манташян, Гагик Гиносян, Ара Геворкян и Ара Саргсян. Срок полномочий Совета установлен в 5 лет. Согласно принятому протоколу, Совет уполномочен утверждать программы деятельности организации, внутренние регулирующие документы и выполнять другие полномочия, не противоречащие Закону Республики Армения.

Напомним, что вчера Карен Симонян подписал в МОНКС постановление правительства РА, согласно которому Театр <Гой> войдет в структуру Национального академического театра им. Г. Сундукяна.

В этой связи коллектив провел акцию протеста у здания профильного ведомства. Художественный руководитель Театра Артур Саакян отметил, что коллектив намерен искать защиты в Европейском суде по правам человека и у посольств иностранных государств, аккредитованных в Армении.

Напомним, что в мае 2023 года правительство Армении приняло решение включить Национальный экспериментальный центр сценического искусства им. Армена Мазманяна <Гой> в состав Национального академического театра им.Г. Сундукяна в качестве подразделения.

В проекте-обосновании данного решения говорилось, что реорганизация театра будет способствовать концентрации профессиональных ресурсов и развитию потенциала указанных организаций, а также будет стимулировать увеличение финансовых ресурсов. Решение направлено на более эффективное и целенаправленное использование творческого потенциала театра <Гой>.