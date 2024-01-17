Среда, 17 Января 2024 11:48

АрмИнфо.Единственные армяне, все еще проживающие в оккупированном Арцахе (Нагорном Карабахе), - это мертвые, но даже у них нет покоя под гнетом диктатуры Алиева. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттер юрист Франсуа Деведжян, поделившись видеокадрами разрушения очередного армянского кладбища в Арцахе.

Накануне вечером в социальных сетях стали распространяться кадры разрушения азербайджанцами очередного армянского кладбища в оккупированном Арцахе. Очередной эпизод вандализма зафиксирован в селе Атерк.