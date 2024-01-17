Среда, 17 Января 2024 11:47

АрмИнфо. На пленарном заседании Национального Собрания РА 17 января объявлен перерыв в связи с отсутствием в зале заседаний необходимого кворума.

Как сообщил вице-спикер НС РА, согласно регламенту, при отсутствии кворума объявляется перерыв для регистрации опоздавших депутатов, но перерыв должен действовать не более четырех часов.

Напомним, что накануне парламент исчерпал повестку обсуждаемых вопросов, однако согласно регламенту НС, 17 января должен быть проведен правительственный час, в ходе которого члены правительства должны ответить на вопросы депутатов.