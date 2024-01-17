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АрмИнфо. На пленарном заседании Национального Собрания РА 17 января объявлен перерыв в связи с отсутствием в зале заседаний необходимого кворума.
Как сообщил вице-спикер НС РА, согласно регламенту, при отсутствии кворума объявляется перерыв для регистрации опоздавших депутатов, но перерыв должен действовать не более четырех часов.
Напомним, что накануне парламент исчерпал повестку обсуждаемых вопросов, однако согласно регламенту НС, 17 января должен быть проведен правительственный час, в ходе которого члены правительства должны ответить на вопросы депутатов.
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|США выразили готовность продолжить содействие в развитии потенциала Антикоррупционного комитета Армении
|Европарламент не будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
|В Армении деятельность музеев переводится в законодательное поле
|Армения присоединяется к соглашению о взаимном признании ученых степеней граждан ЕАЭС
|Мнение: Укрепление российско-иранских отношений напрямую касается судьбы Сюникской области Армении
|Армению посетит известный в прошлом футболист сборной Франции
|Политические спекуляции и сплетни вместо фактов - экс-министр обороны РА о заявлениях главы парламентской комиссии
|Сенат Франции рассмотрит проект резолюции, осуждающий военную атаку Азербайджана на Нагорный Карабах
|Вице-премьер: Следующее заседание комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится в конце января
|В МИД Армении с "опозданием" вспомнили про погромы армян в Баку
|"Страна для жизни": Полномочия самопровозглашенного главы общины Алаверди приостановлены до решения суда
|В рейтинге глобальной военной мощи Армения осталась на 102-ой позиции
|В МВД Армении намерены акцентировать внимание на школах и вузах в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков
|Ваге Казарян намерен встретиться с пострадавшими от рук "красных беретов" родителями погибших военнослужащих
|С 27 января арцахцам для путешествий кроме документа удостоверяющего личность также понадобится Свидетельство временной защиты - Казарян
|Оливье Декотиньи: Мобилизация Франции для арцахских беженцев не ослабевает
|Арпине Саркисян назвала сплетнями разговоры о ее стремлении занять пост главы МВД
|Армения поддерживает принцип "одного Китая" - МИД РА
|На сцене французского театра Le Toboggan состоится премьерный показ танцевального представления "Цвет граната", вдохновленного одноименным фильмом Сергея Параджанова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Спикер: пункта о "Зангезурском коридоре" в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном быть не может
|Депутат: турецко-азербайджанский тандем продолжает оказывать давление на Ереван
|Марионеточный бакинский апелляционный суд отклонил жалобу арцахца Вагифа Хачатряна
|Театр "Гой" намерен обратиться в Европейский суд по правам человека
|Под давлением Турции Руанда удалила упоминание о геноциде армян 1915 года в музее Кигали
|В Армении будут упрощены правила владения оружием - проект закона
|Депутат от партии власти: повестка мира должна последовательно продвигаться вперед
|Глава САР: Подписание в условиях шантажа и давления "мирного договора" с Баку нанесёт непоправимый ущерб армянской государственности
|В Армении будут упразднены звания народных и заслуженных деятелей
|Посол страны, не знающей свободы прессы, считает, что может давать указания французской газете - Натали Луазо Абулаевой
|Для России и Азербайджана заявление от 9 ноября 2020 года больше не существует - Премьер РА
|В Армении сотрудники УИУ, дважды не сдавшие экзамены, могут быть освобождены от занимаемой должности
|Заявления Баку считаю серьезнейшим ударом по мирному процессу - Пашинян
|Профессор: Уничтожение тысячелетней армянской жизни в Арцахе стало возможным благодаря бездействию США и ЕС
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|Астер Манукян: Искусство - это рефлексия на реальность
|К 100-летию Сергея Параджанова в Санкт-Петербурге переиздали книгу Карена Калантара "Очерки о Параджанове"
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