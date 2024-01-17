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 Среда, 17 Января 2024 11:46
Александр Аванесов

В Армении имеются закрытые автодороги, Ларс закрыт для грузовиков с прицепами

В Армении имеются закрытые автодороги, Ларс закрыт для грузовиков с прицепами

АрмИнфо.По положению на утро 17 января на территории Армении имеются закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. Об этом говорится в сообщении Спасательной службы Министерства внутренних дел РА.

В частности, как отмечает источник, закрыта дорога, ведущая от высокогорной метеостанции "Амберд" к крепости Амберд озеру и Кари.

 

Заблокирован путь от участка, ведущего в Нораван, до села Шинуайр. Движение от развилки на пути к городу Джермук, до участка Сараван-"Зангер", через перевал Варденяц, а также на отрезке Татев-Лцен-Сисиан закрыто для грузовиков с прицепом. На дорогах Сюникской области движение для фур с прицепом затруднено. В некоторых районах Армении бушует метель.

Согласно информации, полученной из Главного управления МЧС России по Северной Осетии, дорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовиков с прицепом.

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