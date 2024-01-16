Вторник, 16 Января 2024 21:10

АрмИнфо. Финал Лиги чемпионов УЕФА 2024 по футзалу пройдет в Армении. Об этом стало известно по итогам обсуждекний в правительстве под председательством главы Аппарата премьер-министра Араика Арутюняна.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, участники, в числе которых президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян, замминистра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян, директор СКК им. Карена Демирчяна Карен Газарян и др. обсудили подготовительные работы.

По словам главы ФФА, полуфинал туринира состоится 3 мая, а игра за третье место и финал - 5 мая. Все матчи пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени К. Демирчяна в Ереване. Финал будет транслироваться более чем в 70 странах.

Согласно источнику, в <Финале четырех> примут участие действующий чемпион Лиги чемпионов <Пальма> (Испания), четырёхкратный обладатель трофея <Барселона> (Испания), победитель сезона-2009/2010 <Бенфика> (Португалия) и двукратный победитель турнира <Спортинг> (Португалия).

Было отмечено, что Армению посетит большое количество болельщиков. В ближайшее время также ожидается визит представителей УЕФА для обсуждения подготовительных работ.

Араик Арутюнян подчеркнул необходимость организации финала на высоком уровне в Армении и выразил готовность правительства оказать содействие в этих работах.