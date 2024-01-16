Вторник, 16 Января 2024 21:08

АрмИнфо. Комитет государственных доходов Армении отреагировал на публикации об избиении гражданина на таможенном пункте Бавра.

Ранее правозащитник Карапет Погосян сообщил о случае избиения граждан сотрудниками таможенной службы. На своей страничке в социальной сети Facebook Погосян написал, что к нему обратился гражданин Армении Л. Гаспарян и сообщил, что несколько часов назад при пересечении армяно-грузинской границы через КПП <Бавра> 25 таможенников избили его 65-летнего отца, его брата, а затем и его самого. <Л. Гаспарян - инвалид третьей группы. В машине также находились несовершеннолетние дети. Потасовка началась из-за того, что в машине находилось несколько килограммов продуктов>, - написал Погосян.

КГД сообщил, что Гаспарян регулярно пересекает границу с Грузией и затем ввозит разного рода бытовые товары с целью, как он утверждает, личного пользования. <Очень часто Гаспарян и сопровождающие его лица бывают в нетрезвом состоянии, ведут себя агрессивно и неадекватно. Последние демонстрируют такое поведение намеренно, чтобы скрыть товары, подлежащие декларированию>, - отмечает ведомство.

15 января, когда указанный гражданин и семеро сопровождавших его лиц, в том числе две женщины, проникли в зону таможенного контроля в нетрезвом состоянии с неадекватным и агрессивным поведением. В течение длительного времени они произносили ругательства в присутствии других граждан, пытались нанести ущерб государственному имуществу, нарушали нормальную работу таможенного пункта, не подчинялись законным требованиям таможенника.

После многочисленных безуспешных попыток призвать указанных лиц к порядку и взять ситуацию под контроль сотрудники таможни вывели их из зоны таможенного контроля, во время чего указанное лицо оказало сопротивление. КГД предпринял соответствующие шаги для всестороннего расследования дела с проведением служебного расследования