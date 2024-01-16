Вторник, 16 Января 2024 21:02

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 частные дома 5-47 на улице Таиров, частные дома 87-346 в кв. “Норагюх” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, частные дома на улицах Л. Хачикяна, Т. Саряна, З. Есаяна, С. Саргсяна, частные дома на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 2-11/2 на улице Малхасянца, частные дома 11-115 на 2-ом переулке Папазяна, частные дома 86103 на улице Сагяна, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Воскеат;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы П. Севака, С. Саргси, Хоренаци, Н. Аштаракеци, Абовяна, Раффи, Араратяна, кварталы ‘Багаван”, “Мугни” в городе Аштарак;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 квартал ‘Цамакаберд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

12։00-13։00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

в Котайкской области:

11:00-13:00 община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Зовуни; питьевая вода Еревана, садоводческая компанния “Зовуни”;

11։00-16։00 частично села Балаовит и Ариндж;

в Тавушской области:

11:00-14:00 села Лусадзор, Акнахбюр, Лусаовит, Хаштарак, станция компании “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

12:30-14:30 улицы Туманяна, Гая, Шираза, Горького, Абовяна, Акобяна, Горганяна, Дживани, компании “Америабанк”, “Айэкономбанк”, “АКБА кредит банк”, прилегающие к площади Вардананц, кинотеатр “Октембер”, гостиница “Виктория” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах 8, 9, 10, 11, 13 в Неркин Шенгавите; жилые дома 1, 1/21, 39/1, 39/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавита; частные дома на 1-ом переулке 11-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15, 17, 18 на улице Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 25-27 во2-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 6 на улице Гр. Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 10-46 на улице Таирова, частные дома 64-350 в кв. “Норагюх”, частные дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова; частные дома 2-11/2 на улице Малхасянца, частные дома 11-115 на 2-ом переулке Папазяна, частные дома 86-102 на улице Сагяна, частные дома 12-34 на улице Аргутяна, частный дом 17 на 3-ем переулке Аргутяна, жилые дома 5-7 на 4-ом переулке Врацакан, жилые дома 47-49/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 31/1-33/1 на улице А. Хачатряна;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы Нарекаци, В. Петросяна, Аштаракеци, З. Андраника, Восканяна, Тамазяна, Шаазиза, Теряна, Шираза, Шахназаряна в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы 3, “Нор”, мэрия, компания ‘Тим Телеком”, школа N2, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:30-12:30 частично село Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично улицы Варданяна, Шаумяна, Мясникяна в городе Джермук;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал ‘Ванаовит” и квартал “Волоран”;

в Гегаркуникской области:

11։00–17:00 город Мартуни; населенные пункты Верин Геташен, Геговит, Вагашен, Мадина, Астхадзор, Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00–13:00 села Лернапат, Лернаджур, Дарпас;

11։00–17:00 село Ваагнадзор;

12։00–16:00 села Даштадем, Дзюнашох, Пагахбюр, Мецаван и Михайловка;

13։00–15:00 квартал ‘Тарон-2”, в городе Ванадзор; село Арчут;

14։00–16:00 села Шенаван и Аревашох.