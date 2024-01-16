Вторник, 16 Января 2024 16:29

АрмИнфо.Изменение климата представляет собой величайшую угрозу правам человека в XXI веке. Экстремальные погодные условия, разрушения и потрясения, а также конфликты из-за ресурсов не позволяют людям во всем мире вести безопасную и здоровую жизнь. К сожалению, больше всего страдают самые бедные и уязвимые слои населения. Об этом говорится в статье соучредителя IMAGINE и бывшего генерального директора Unilever Пола Полмана для Reuters.

При этом автор статьи считает, что международному сообществу нужен коллективный ответ на изменение климата, в основе которого будет лежать справедливость, сострадание и будут защищены самые фундаментальные свободы из всех.

Полман констатирует, что несмотря на свои недостатки, Конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28), состоявшаяся в прошлом месяце в Дубае, по крайней мере, уделила больше внимания климатической справедливости. В целом переговоры завершились лучше, чем многие ожидали.

"Но способность Объединенных Арабских Эмиратов возглавить смелые действия была ограничена связями их правительства с нефтяной промышленностью, а также сомнительной репутацией в области прав человека. Это была проблема в Египте годом ранее, и она грозит сорвать предстоящую COP29, которая, к удивлению многих, пройдет в Азербайджане", - говорится в статье.

Автор обращает внимание, что нефть и газ уже составляют около 90% экспортных доходов Азербайджана, и правительство открыто работает над увеличением добычи газа.

"В то же время люди страдают от пыток, произвольных задержаний и отсутствия независимой судебной власти, а правительство продолжает удерживать более 100 политических заключенных. Независимые СМИ подавляются: недавно в тюрьму были заключены шесть журналистов. B этой связи возникает вопрос, будут ли тысячи независимых журналистов охотно подвергать себя риску, освещая - и потенциально критикуя - COP29 в Азербайджане", - вопрошает Полман.

В этом ключе автор отмечает, что в прошлом году азербайджанские силы изгнали более 100 000 армян со спорной территории Нагорного Карабаха после длительной осады.

"Правозащитные организации назвали эти действия равносильными геноциду. Поощрение такого поведения разрешением стране провести COP29 посылает международному сообществу неверный сигнал. При нынешнем положении вещей трудно представить, как Баку захочет или сможет объединить мир вокруг неотложных действий по борьбе с изменением климата. Как вы можете подтолкнуть других к более высоким амбициям, продолжая при этом строить свою экономику на ископаемом топливе? Как вы можете собрать различных игроков в духе инклюзивности и компромисса, одновременно жестоко подавляя инакомыслие", - вопрошает авторы статьи, обращая внимание, что уже появились разговоры о необходимости игнорировать саммит в Баку, а вместо этого сосредоточиться на COP30 в Бразилии.

Указав на недопустимость траты попусту времени, Полман перечислил три события, которые, по его мнению, могут улучшить перспективы переговоров в этом году.

"Во-первых, хотя решение Азербайджана кажется принятым и запыленным, ООН могла бы положить конец своей двусмысленности по отношению к принимающим сторонам COP и открыто признать обеспокоенность по поводу ситуации в Азербайджане в области климата и прав человека. И отсюда ООН могла бы взять на себя обязательства по более прозрачному и надежному процессу отбора. Речь идет не о гонке за совершенством или установлении нереально высокой планки. Но для обеспечения авторитета и эффективности будущие COP должны проводиться в странах, которые искренне относятся к декарбонизации и привержены свободам, от которых зависит успешный переход. Следует применять более строгие критерии отбора", - говорится далее в статье.

Во-вторых, автор статьи считает, что бизнес может оказывать большее давление. "Когда я был исполнительным директором Unilever, мы помогали разрабатывать Руководящие принципы ООН в области бизнеса и прав человека, которые закрепляют ответственность компаний за активную защиту основных свобод. Сегодня эта обязанность приобретает экзистенциальное измерение: у вашего бизнеса может быть лучшая цель по сокращению выбросов углекислого газа, но если вы не готовы отстаивать права человека и более широкие ценности, а также оказывать давление на правительства, чтобы они сделали это, всё будет в пустую. Борьба с изменением климата без действий по защите прав человека - это только половина дела", - добавил он.

"В-третьих, проложил Полман, лидеры Азербайджана все еще могут сбить с толку своих критиков. Правительство могло бы разработать план отказа от нефти и газа. Президент Ильхам Алиев мог бы инициировать программу реформ, чтобы приблизить свою страну к международным стандартам в области прав человека, начиная с прислушивания к международным призывам освободить армянских политических заключенных, которые в настоящее время незаконно содержатся под стражей, наиболее известным из которых является известный бизнесмен и гуманист Рубен Варданян. Президент Алиев заслужил бы уважение и добрую волю международного сообщества и помог бы Азербайджану получить более высокий статус на мировой арене - цель, которую она отчаянно пытается достичь".

В заключение он констатировал, что ни одно правительство, даже правительство в Баку, не застраховано от влияния единого международного сообщества, а также от бизнеса и инвесторов, готовых занять определенную позицию. "Наша задача сейчас - эффективно использовать этот рычаг, чтобы защитить свободу человека и продолжить наши международные усилия по борьбе с изменением климата", - резюмировал автор.