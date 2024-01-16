Вторник, 16 Января 2024 16:27

АрмИнфо.Средневековая мечеть Сейит Джамал ад-Дина, возведенная на высоком холме около поселка Анау рядом с Ашхабадом, была разрушена в результате землетрясения 1948 г. Однако по сей день место это продолжает являться одной из самых популярных святынь, при этом сохраняя свое значение и как архитектурный памятник. В состав комплекса входили четыре сооружения: мечеть, надгробие перед ней и два больших корпуса с высокими купольными залами.

Время постройки этого уникального культового ансамбля – середина пятнадцатого столетия. Точную дату завершения строительства помогла установить крупная надпись наверху портала мечети, которая сообщает, что постройка была завершена во времена царствования султана Абул Касима Бабера Бахадурхана в 860 год хиджры, что соответствует 1456 году. Из других сохранившихся надписей можно узнать, что «Дом красоты» был возведен за счет средств Мухаммеда в память о его отце Джамал-ад-Дине. Академик Галина Анатольевна Пугаченкова, автор фундаментального исследования, посвященного комплексу, установила, что заказчиком выступил визирь Мухаммед Худайдат, могила отца которого была совсем рядом с постройкой.

Мечеть раскрывалась в парадный двор широкой стрельчатой аркой с высоким порталом. За ним находился квадратный зал площадью около ста квадратных метров. Портал внутри был ориентирован на север, а в глубине помещения на южной стене находился украшенный изразцами михраб. По сторонам от михраба имелись узкие ниши с выходами наружу.

Уже в конце XIX века комплекс нуждался в реставрационных работах: в стенах проступили довольно большие трещины, а относительно хорошо сохранился только великолепный по пропорциям и декоративному убранству портал мечети.

В своей графической реконструкции северного фасада академик Пугаченкова особо выделила два высоких двухъярусных минарета, стилистически продолжающих боковые устои портала. Наибольшую ценность и художественную самобытность несла мозаичная декорация портала над главной аркой, на которой были воспроизведены изображения двух обращенных головами друг к другу змеевидных драконов.

Их желтые тела извивались на темно-синем мозаичном фоне с мелким растительным орнаментом, который начинался от оскаленной пасти каждого фантастического существа. Цветущие ветви символизировали плодородие и ожидание прихода весны.

Изображение драконов на фасаде культового здания не имеет аналогов в Центральной Азии. Галина Пугаченкова объясняла появление крылатых змеев так: «Это тотем населявшего в XV веке округ Анау основного туркменского племени, к которому, видимо, принадлежал и шейх Джемаледдин».