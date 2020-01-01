|Финал Лиги чемпионов УЕФА 2024 по футзалу пройдет в Армении
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|Комитет госдоходов РА дает разъяснения по поводу сообщений об избиении граждан на таможне
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Коалиция AZEX осуждает власти Азербайджана за новую волну репрессий против журналистов и оппозиционных активистов в стране
|Никол Пашинян обозначил приоритеты председательствования Армении в органах ЕАЭС в 2024 году
|ООН могла бы открыто признать обеспокоенность по поводу ситуации в Азербайджане в области климата и прав человека - Reuters
|«Дом красоты» пятнадцатого века
|В Армении уклонисты от службы в армии получат возможность избежать уголовного преследования, перечислив деньги в госбюджет
|Петер Стано: ЕС доводит до Азербайджана четкий сигнал - любое нарушение территориальной целостности Армении приведет к последствиям
|Армен Саркисян: Израиль должен принять срочные меры для защиты армянской общины и ее исторического наследия в Иерусалиме
|Полковник запаса: Как в начале XX века, так и сегодня самая предпочтительная игра для турок - "Резня армян"
|Глава МИД Болгарии отложила визит в Баку
|Юный армянский скрипач завоевал II место на музыкальном конкурсе в Гамбурге
|Лионель Месси - лучший игрок мира по версии FIFA
|США выразили готовность продолжить содействие в развитии потенциала Антикоррупционного комитета Армении
|Европарламент не будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
|В Армении деятельность музеев переводится в законодательное поле
|Армения присоединяется к соглашению о взаимном признании ученых степеней граждан ЕАЭС
|Мнение: Укрепление российско-иранских отношений напрямую касается судьбы Сюникской области Армении
|Армению посетит известный в прошлом футболист сборной Франции
|Политические спекуляции и сплетни вместо фактов - экс-министр обороны РА о заявлениях главы парламентской комиссии
|Сенат Франции рассмотрит проект резолюции, осуждающий военную атаку Азербайджана на Нагорный Карабах
|Вице-премьер: Следующее заседание комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится в конце января
|В МИД Армении с "опозданием" вспомнили про погромы армян в Баку
|"Страна для жизни": Полномочия самопровозглашенного главы общины Алаверди приостановлены до решения суда
|В рейтинге глобальной военной мощи Армения осталась на 102-ой позиции
|В МВД Армении намерены акцентировать внимание на школах и вузах в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков
|Ваге Казарян намерен встретиться с пострадавшими от рук "красных беретов" родителями погибших военнослужащих
|С 27 января арцахцам для путешествий кроме документа удостоверяющего личность также понадобится Свидетельство временной защиты - Казарян
|Оливье Декотиньи: Мобилизация Франции для арцахских беженцев не ослабевает
|Арпине Саркисян назвала сплетнями разговоры о ее стремлении занять пост главы МВД
|Армения поддерживает принцип "одного Китая" - МИД РА
|На сцене французского театра Le Toboggan состоится премьерный показ танцевального представления "Цвет граната", вдохновленного одноименным фильмом Сергея Параджанова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Спикер: пункта о "Зангезурском коридоре" в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном быть не может
|Депутат: турецко-азербайджанский тандем продолжает оказывать давление на Ереван
|Марионеточный бакинский апелляционный суд отклонил жалобу арцахца Вагифа Хачатряна
|Театр "Гой" намерен обратиться в Европейский суд по правам человека
|Под давлением Турции Руанда удалила упоминание о геноциде армян 1915 года в музее Кигали
|В Армении будут упрощены правила владения оружием - проект закона
|Депутат от партии власти: повестка мира должна последовательно продвигаться вперед
|Глава САР: Подписание в условиях шантажа и давления "мирного договора" с Баку нанесёт непоправимый ущерб армянской государственности
|В Армении будут упразднены звания народных и заслуженных деятелей
|Посол страны, не знающей свободы прессы, считает, что может давать указания французской газете - Натали Луазо Абулаевой
|Для России и Азербайджана заявление от 9 ноября 2020 года больше не существует - Премьер РА
|В Армении сотрудники УИУ, дважды не сдавшие экзамены, могут быть освобождены от занимаемой должности
|Заявления Баку считаю серьезнейшим ударом по мирному процессу - Пашинян
|Профессор: Уничтожение тысячелетней армянской жизни в Арцахе стало возможным благодаря бездействию США и ЕС
|В 2023 году украинский Фонд Dopomoga присоединился к инициативам помощи арцахским беженцам
|Астер Манукян: Искусство - это рефлексия на реальность
|К 100-летию Сергея Параджанова в Санкт-Петербурге переиздали книгу Карена Калантара "Очерки о Параджанове"
|Пашинян заявил об оккупации Азербайджаном жизненно важных территорий 32 армянских сел
|Пашинян предложил Баку подписать соглашение о взаимном контроле вооружений
|Туркменистан осуществляет свою внешнюю политику в соответствии с нормами международного права.
|Пока США и ЕС относятся к Алиеву как к энергетическому партнеру, он будет вести войну с Арменией - Серж Танкян
|Депутат НС РА: атаки на ААЦ осуществляются из одного центра
|Минобороны: Исчезнувший 13 января военнослужащий ВС Армении попал под снежную лавину и погиб
|Армен Григорян в Давосе на полях 4-й встречи по украинской "Формуле мира" провел ряд двусторонних встреч
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для движения грузового автотранспорта
|Читать больше
|Финал Лиги чемпионов УЕФА 2024 по футзалу пройдет в Армении
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|Комитет госдоходов РА дает разъяснения по поводу сообщений об избиении граждан на таможне
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Коалиция AZEX осуждает власти Азербайджана за новую волну репрессий против журналистов и оппозиционных активистов в стране
|Никол Пашинян обозначил приоритеты председательствования Армении в органах ЕАЭС в 2024 году
|ООН могла бы открыто признать обеспокоенность по поводу ситуации в Азербайджане в области климата и прав человека - Reuters
|«Дом красоты» пятнадцатого века
|В Армении уклонисты от службы в армии получат возможность избежать уголовного преследования, перечислив деньги в госбюджет
|Петер Стано: ЕС доводит до Азербайджана четкий сигнал - любое нарушение территориальной целостности Армении приведет к последствиям
|Армен Саркисян: Израиль должен принять срочные меры для защиты армянской общины и ее исторического наследия в Иерусалиме
|Полковник запаса: Как в начале XX века, так и сегодня самая предпочтительная игра для турок - "Резня армян"
|Глава МИД Болгарии отложила визит в Баку
|Юный армянский скрипач завоевал II место на музыкальном конкурсе в Гамбурге
|Лионель Месси - лучший игрок мира по версии FIFA
|США выразили готовность продолжить содействие в развитии потенциала Антикоррупционного комитета Армении
|Европарламент не будет наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане
|В Армении деятельность музеев переводится в законодательное поле
|Армения присоединяется к соглашению о взаимном признании ученых степеней граждан ЕАЭС
|Мнение: Укрепление российско-иранских отношений напрямую касается судьбы Сюникской области Армении
|Армению посетит известный в прошлом футболист сборной Франции
|Политические спекуляции и сплетни вместо фактов - экс-министр обороны РА о заявлениях главы парламентской комиссии
|Сенат Франции рассмотрит проект резолюции, осуждающий военную атаку Азербайджана на Нагорный Карабах
|Вице-премьер: Следующее заседание комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится в конце января
|В МИД Армении с "опозданием" вспомнили про погромы армян в Баку
|"Страна для жизни": Полномочия самопровозглашенного главы общины Алаверди приостановлены до решения суда
|В рейтинге глобальной военной мощи Армения осталась на 102-ой позиции
|В МВД Армении намерены акцентировать внимание на школах и вузах в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков
|Ваге Казарян намерен встретиться с пострадавшими от рук "красных беретов" родителями погибших военнослужащих
|С 27 января арцахцам для путешествий кроме документа удостоверяющего личность также понадобится Свидетельство временной защиты - Казарян
|Оливье Декотиньи: Мобилизация Франции для арцахских беженцев не ослабевает
|Арпине Саркисян назвала сплетнями разговоры о ее стремлении занять пост главы МВД
|Армения поддерживает принцип "одного Китая" - МИД РА
|На сцене французского театра Le Toboggan состоится премьерный показ танцевального представления "Цвет граната", вдохновленного одноименным фильмом Сергея Параджанова
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Спикер: пункта о "Зангезурском коридоре" в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном быть не может
|Депутат: турецко-азербайджанский тандем продолжает оказывать давление на Ереван
|Марионеточный бакинский апелляционный суд отклонил жалобу арцахца Вагифа Хачатряна
|Театр "Гой" намерен обратиться в Европейский суд по правам человека
|Под давлением Турции Руанда удалила упоминание о геноциде армян 1915 года в музее Кигали
|В Армении будут упрощены правила владения оружием - проект закона
|Депутат от партии власти: повестка мира должна последовательно продвигаться вперед
|Глава САР: Подписание в условиях шантажа и давления "мирного договора" с Баку нанесёт непоправимый ущерб армянской государственности
|В Армении будут упразднены звания народных и заслуженных деятелей
|Посол страны, не знающей свободы прессы, считает, что может давать указания французской газете - Натали Луазо Абулаевой
|Для России и Азербайджана заявление от 9 ноября 2020 года больше не существует - Премьер РА
|В Армении сотрудники УИУ, дважды не сдавшие экзамены, могут быть освобождены от занимаемой должности
|Заявления Баку считаю серьезнейшим ударом по мирному процессу - Пашинян
|Профессор: Уничтожение тысячелетней армянской жизни в Арцахе стало возможным благодаря бездействию США и ЕС
|В 2023 году украинский Фонд Dopomoga присоединился к инициативам помощи арцахским беженцам
|Астер Манукян: Искусство - это рефлексия на реальность
|К 100-летию Сергея Параджанова в Санкт-Петербурге переиздали книгу Карена Калантара "Очерки о Параджанове"
|Пашинян заявил об оккупации Азербайджаном жизненно важных территорий 32 армянских сел
|Пашинян предложил Баку подписать соглашение о взаимном контроле вооружений
|Туркменистан осуществляет свою внешнюю политику в соответствии с нормами международного права.
|Пока США и ЕС относятся к Алиеву как к энергетическому партнеру, он будет вести войну с Арменией - Серж Танкян
|Депутат НС РА: атаки на ААЦ осуществляются из одного центра
|Минобороны: Исчезнувший 13 января военнослужащий ВС Армении попал под снежную лавину и погиб
|Армен Григорян в Давосе на полях 4-й встречи по украинской "Формуле мира" провел ряд двусторонних встреч
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для движения грузового автотранспорта
|Читать больше
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|В настоящее время в армянской науке превалирует философия деградации - Геворк Погосян
|Утверждения о незаконности пребывания российских пограничников на территории Армении с юридической точки зрения беспочвенны - экс-премьер-министр
|Политолог: Баку пойдет до конца в целях достижения поставленной цели
|Политтехнолог: требования Баку об отказе армянской стороной от реванша являются нонсенсом
|Читать больше
|Секретарь Совбеза Армении встретился с американским посредником МГ ОБСЕ
|Азербайджан продолжает уничтожать армянские памятники в оккупированном Арцахе на фоне бездействия международного сообщества
|США включили Азербайджан в список стран особого наблюдения за серьёзные нарушения свободы вероисповедания и проявления нетерпимости
|Казахстан обращался за помощь не к России, а к ОДКБ - Токаев о событиях января 2022 года
|Армянский народ встретит Новый год без традиционного поздравления Католикоса: ОТА отказало ему в эфире
|"Страна для жизни": Арест Рубена Варданяна - это месседж всему армянскому миру и пощечина всему цивилизованному миру
|"ГД" посчитал невозможным выполнение условий меморандума о сотрудничестве с блоком "Баласанян" в Гюмри - депутат
|Текущее содержание мирного договора между Ереваном и Баку навсегда закроет страницу Арцаха - дипломат
|Ереван и Баку выступили с совместным заявлением, в котором разделили мнение об исторической возможности для достижения мира в регионе
|Ален Симонян: Вернуться арцахцы на родину или нет - это уже вопрос времени
|Выборы президента РФ пройдут 17 марта 2024 года
|Премьер Армении: все то, что связано с отсутствием институциональных механизмов, не может считаться справедливостью
|Ардшинбанк в четвертый раз признан Банком года в Армении по версии журнала The Banker
|Политолог: в регионе Южного Кавказа должен быть баланс между несколькими государствами путем формирования статуса-кво
|Экс-глава Минюста Армении: Повышение платы за парковку в Ереване антиконституционно и незаконно