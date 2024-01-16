Вторник, 16 Января 2024 16:13

АрмИнфо. Уклонисты от службы в вооруженных силах Армении в возрасте от 27 до 37 лет получат возможность избежать уголовного преследования, отслужив в армии, либо перечислив деньги в государственный бюджет. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 16 января во втором и окончательном чтении приняло предложенные депутатом парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Айком Саркисяном поправки в законе "О воинской службе и статусе военнослужащего" и в Уголовном кодексе РА.

По словам Саркисяна, проект позволит гражданам в возрасте от 27 до 37 лет пройти военную службу сроком два года, отслужить 12 месяцев и выплатить 2,5 млн драм, отслужить 6 месяцев и выплатить 5 млн драм, отслужить 1 месяц и выплатить 10 млн драм, а также выплатить 15 млн драм вместо всего срока военной службы. Он считает, что принятие законопроекта позволит многим гражданам вернуться на родину, а вооруженные силы страны смогут комплектоваться репатриантами. В то же время, госбюджет получит дополнительные финансовые средства. Полученные средства будут направлены на решение проблем военнослужащих. Автор законодательной инициативы отметил, что в настоящее время разыскиваются 10 тысяч молодых людей, уклонившихся от службы в армии, из них 5 тысяч - старше 27 лет. Кроме того, по мнению парламентария, будут сэкономлены финансовые и материальные ресурсы, затрачиваемые на выявление, привлечение к ответственности, осуждение и содержание в местах лишения свободы уклонистов, достигших 27 лет. Лица в возрасте после 27 лет, получившие гражданство РА, смогут отслужить всего 1 год вместо 2 лет, выплатив в госбюджет 2,5 млн драм. По действующему законодательству, не служившие граждане Армении в возрасте 27 лет и старше даже в случае явки с повинной подлежат уголовному наказанию сроком на пять лет. Представленный документ призван урегулировать эту проблему и в случае службы в ВС избежать уголовного преследования. Срок давности уголовного преследования и указанных требований - до 37 лет в случае обычной срочной службы и 45 лет - службы офицером запаса. Граждане Армении, которые получили гражданство другой страны после 27 лет, освобождаются от службы, если ранее прослужили в армии страны нахождения 12 месяцев и более. В противном случае они освобождаются от службы при уплате 2,5 млн драм.

Депутат заметил, что во времена второго и третьего президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна действовала законодательная норма, согласно которой уклонисты за каждый призыв могли выплатить по 100 тыс драм и быть освобожденными от уголовного преследования. Отличие, как заметил парламентарий, заключается в том, что теперь они должны будут заплатить 15 млн драм.

В ответ, депутат НС от оппозиционной фракции <Армения> Гегам Манукян призвал разработать комплексный подход, чтобы каждый раз не возвращаться к данной теме. Он напомнил о несогласии МО РА с некоторыми положениями предложенного законопроекта. Он напомнил, что замминистра обороны Арман Саркисян предложил убрать из проекта пункт о получивших гражданство после 27 лет. Что касается положений, действовавших во времена Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, то, как подчеркнул Манукян, их целью было намерение вернуть на родину как можно больше людей. <Откуда у людей 15 млн драм, чтобы быть освобожденными от службы?> - вопрошал оппозиционер.

В свою очередь, спикер НС заметил, что если у них нет денег, пусть возвращаются и исполняют свой гражданский долг.