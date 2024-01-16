Вторник, 16 Января 2024 15:37

АрмИнфо. Европейский Союз направляет Азербайджану четкие сигналы, что любое нарушение территориальной целостности Армении со стороны этой страны неприемлемо, и оно приведет к серьезным последствиям в отношениях между ЕС и Азербайджаном. Об этом заявил пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано, касаясь недавних заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева, содержащих территориальные претензии и угрозы в отношении Армении.

"Мы были в тесном контакте с руководством Армении и Азербайджана, не уставая повторять нашу поддержку суверенитету, территориальной целостности обеих стран и решению проблем исключительно мирным путем.

Наши каналы связи остаются открытыми. ЕС использует все возможности,

чтобы донести до Азербайджана четкий сигнал о том, что любое нарушение территориальной целостности Армении неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений. Мы остаемся непоколебимыми в этой позиции", - отметил Стано, в беседе с "Арменпресс" в Брюсселе.

Он также заверил, что председатель Европейского Совета Шарль Мишель, Верховный представитель Жозеп Боррель и специальный представитель ЕС Тойво Клаар продолжают свое участие в установлении стабильного и прочного мира между Арменией и Азербайджаном.