Вторник, 16 Января 2024 15:22

АрмИнфо.Недавние крупные скоординированные нападения на членов армянской общины Иерусалима в Старом городе вызывают серьезную обеспокоенность. Об этом говорится в статье 4-ого президента Армении Армена Саркисяна, опубликованное в израильском Haaretz, которое представим с небольшими сокращениями.

"В Старом городе Иерусалима, где проживает старейшая в мире армянская диаспора, вспыхнуло насилие на фоне земельного спора, который может поставить под угрозу будущее Армянского квартала. Мы требуем немедленного вмешательства израильских властей.

Крупные недавние скоординированные нападения на членов армянской общины Иерусалима вызывают серьезную обеспокоенность. Эти нападения варьировались от вандализма и уничтожения имущества до физического насилия в отношении невинных гражданских лиц", - отметил политик.

Он напомнил, что о серьезности ситуации говорилось в заявлении Армянского патриархата Иерусалима, в котором говорилось, что армянские священнослужители "борются за свою жизнь", в то время как Армянский квартал - одна из четырех частей старого города Иерусалима

- сталкивается с угрозой "насильственной гибели".

"Армянская община была потрясена этими инцидентами. Израиль должен быть не менее расстроен. Армяне жили мирно на протяжении тысячелетий на Святой Земле. Действительно, Израиль является домом для старейшей армянской диаспоры в мире. Армянские монахи направились в Иерусалим в годы после обращения Армении в христианство в 301 году нашей эры, но армянское присутствие в Иерусалиме было еще в 55 году до нашей эры. В 12 веке Армянский патриархат Иерусалима обитал в соборе Святого Иакова в Армянском квартале города.

Армянская церковь с ее сказочным сокровищем древностей владеет третью христианских святых мест в Иерусалиме, в то время как Армянский квартал города имеет многолетнюю историю. Насилие там связано со спором о 99-летней аренде примерно 25 процентов армянского квартала австралийско-израильскому бизнесмену и его местному партнеру, которые планировали построить роскошный отель на этом месте", - напомнил 4-ый президент Армении.

Вместе с тем он констатировал, что так называемая сделка "Коровий сад" вызвала возмущение среди армянской общины потому, что она приведет к перемещению жителей, сносу домов и семинарии и потере их культурного наследия, в связи с чем Армянский Патриархат решил расторгнуть контракт.

"На прошлой неделе еврейские друзья и христианские организации со всего мира обратились ко мне, чтобы выразить свою поддержку и солидарность с древней армянской общиной Израиля, а также свою глубокую озабоченность войной в Газе. Попытки терроризировать армянскую общину - это уродливый отход от нормальности, которая характеризовала отношения между Арменией и Израилем, несмотря на разногласия, вытекающие из того факта, что Израиль, отказывается признать Геноцид армян, продал Азербайджану оружие, которое было использовано против Армении", - добавил он.

Вместе с тем, Саркисян поделился своими положительными впечатлениями об Израиле во время своего первого визита на Святую Землю в начале 1990-х годов в качестве неопытного армянского дипломата. "Мне была предоставлена аудиенция у Ицхака Рабина, тогдашнего премьер-министра Израиля. Он продемонстрировал удивительно глубокое знание прошлого Армении и ему было любопытно узнать о событиях в стране. Он напомнил мне, что мы оба были представителями древних цивилизаций, переживших все попытки их уничтожить", - вспоминает Саркисян.

"В 2020 году, до того, как Азербайджан начал войну против Армении, я вернулся в Израиль в качестве президента Армении, став первым главой моей страны, совершившим официальный визит в еврейское государство. Поводом стала 75-я годовщина освобождения Освенцима. Еще почти пятьдесят глав государств посетили мемориальный музей Холокоста "Яд Вашем". Но, как напомнил мне высокопоставленный израильский чиновник, армяне могут относиться к этому месту и всему, что оно увековечило, "по- другому".

Когда другие лидеры уехали, мне было предложено остаться еще на некоторое время. Я согласился и провел время, путешествуя по святым местам, посещая Рамаллу и посещая израильские университеты. Однако самая запоминающаяся часть моей поездки была потрачена на знакомство с Армянским кварталом Иерусалима, где я встретился с монахами, изучал рукописи и познакомился с местной общиной. Армянское наследие города наполнило меня гордостью.

Армяне, прибывшие в качестве беженцев от геноцида в Османской империи столетие назад, не только увеличили древнюю армянскую общину Иерусалима, но и обогатили ремесла Израиля, возобновив в Израиле искусные керамические работы, которые были уничтожены Османской империей. Лучшую "керамику Кутхая", названную в честь армянского города в Анатолии, теперь можно найти в Израиле. Керамическая плитка, изготовленная армянскими беженцами, украшает некоторые из самых прославленных зданий Иерусалима, в том числе отель American Colony и резиденцию президента Израиля.

К сожалению, то, что происходит в Армянском квартале и вокруг него, угрожает больше, чем согласию, которое определяло присутствие армянской общины в Иерусалиме. Это ставит под угрозу саму основу уникального характера Иерусалима. И это требует немедленного вмешательства властей. Израиль, как нация, основанная на верховенстве закона, должен принять срочные меры для защиты армянской общины, ее исторического наследия и уникальности Иерусалима", - подытожил Саркисян.