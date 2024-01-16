Вторник, 16 Января 2024 14:08

АрмИнфо.То, что произошло в Баку в начале XX века, с таким же ужасом повторилось в конце XX века. Об этом написал на своей странице в Фейсбук бывший пресс-секретарь Армии обороны Арцаха полковник Сенор Асратян, касаясь очередной годовщины погром армян в Азербайджане.

В этом ключе он процентировал воспоминания писательницы азербайджанского происхождения Умм эль-Бану Мирза кызы Асадуллаевой из книги "Кавказские дни", вышедшей в свет в 1945 году в Париже.

"По праздникам мы играли в игру "Резня армян",которую предпочитали больше всех других игр. Опьяненные расистскими страстями, мы положили Тамар, армянку по материнской линии, на алтарь нашей атавистической ненависти. Сначала мы своевольно обвинили ее в убийстве мусульман и, чтобы освежить свое удовольствие, казнили ее. Затем, мы отрезали ей язык, голову, конечности и бросили собакам, выразив тем самым свое отвращение к армянскому телу...".

Полковник запаса подчеркнул, что произошедшее в Баку в начале XX века, с таким же ужасом повторилось в конце XX века. "Армяне Баку вновь оказались на алтаре, но не в форме игры, а в форме настоящей резни...

33 года назад, в эти дни, на глазах толпы азербайджанцев, собравшейся на улице Хагана в Баку, были изнасилованы армянки мать и дочь в возрасте 90 и 70 лет, около 110 принадлежащих армянам квартир были разрушены и разграблены, реальное количество жертв остается неизвестным и по сей день...", - отметил Асратян.

При этом он обратил внимание, что в начале 20 века у армян не было государственности, а сегодня, кажется, есть. "Но, все равно, турок предпочитает игру "Резня армян"...", - резюмировал офицер.

Напомним, что 13 января 1990-го года в столице Азербайджана начались массовые беспорядки на этнической почве, которые сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. Жертвами погромов стали, по различным данным, от 48 до 90 (согласно некоторым источникам - до трехсот) человек. Согласно докладчику Human Rights Watch Роберту Кушену, "погромы не были полностью стихийными, так как погромщики имели списки армян и их адресов". К началу карабахского конфликта в Баку проживало около 200 тыс. армян при общей численности населения 1,7 млн. человек. В конце февраля 1988 года погром с многочисленными жертвами среди армян произошел в Сумгаите, который стал знаковым