Вторник, 16 Января 2024 13:59

АрмИнфо.Запланированный на следующую неделю визит заместителя премьер-министра Болгарии, министра иностранных дел Марии Габриэль в Азербайджан отложен. Об этом сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу МИД Болгарии.

О причинах данного решения не сообщается. Ранее сообщалось, что Габриэль посетит Баку для участия в 3-м заседании азербайджано-болгарского стратегического диалога, которое состоится 24 января.