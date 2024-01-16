Вторник, 16 Января 2024 13:42

АрмИнфо. Армения завоевала серебро на музыкальном конкурсе International Showcase Music Competition, который проходил накануне в Гамбурге.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры спорта, Армению представил скрипач Давид Бабаян, который выступил в сопровождении оркестра New Jersey Sinfonietta. Бабаян занял второе место в группе В (для юношей от 12 до 14 л.).

Участие музыканта в международном состязании стало возможным благодаря финансированию со стороны Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в рамках программы <Содействие развитию и совершенствованию профессиональных навыков талантливых молодых музыкантов-исполнителей>. Отметим, что в состав жюри International Showcase Music Competition вошли выдающиеся исполнители, профессоры и известные деятели мирового музыкального сообщества. Победители данного конкурса получат право выступить в престижном гамбургском концертном зале Laeiszhalle.