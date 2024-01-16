Вторник, 16 Января 2024 13:33

АрмИнфо. Правительство Армении намерено на законодательном уровне урегулировать вопросы, связанные с деятельностью музеев. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 16 января в первом чтении одобрило проект закона "О музеях" и поправки в Кодексе об административных правонарушениях.

Как отметил в своем выступлении заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Альфред Кочарян, принятие пакета обеспечит скоординированную деятельность по сохранению и защите культурного наследия. В целях разработки проекта закона министерством изучены законодательные акты, регулирующие музейную сферу ряда стран, отличающихся уровнем развития музейного дела - Канада, США, Великобритания, Франция, Германия, Латвия, Япония, а также законодательства, регулирующего музейную работу стран СНГ.

В законопроекте также применен Кодекс профессионального поведения музейных работников, принятый Международным советом музеев, действующий в рамках ЮНЕСКО. Законопроектом регулируются вопросы, связанные с созданием музеев, независимо от форм собственности, и их управлением. В документе, в частности, определены и конкретизированы цели и принципы создания музеев, четко оговорены основные понятия. Представленный проект регулирует не только отношения с государственной музейной коллекцией, но и с частными музеями.

Законопроект регламентирует принципы передачи негосударственных культурных ценностей в государственные музеи Республики Армения на

временное хранение, пополнение музейных фондов музейными предметами, их учет и пропаганду. Уточнен порядок аккредитации и статус музеев. Принятие инициативы обеспечит развитие новых экономических механизмов в сфере культуры, а также регулирование отношений, возникающих между юридическими и физическими лицами.