Вторник, 16 Января 2024 13:30

АрмИнфо. Укрепление российско-иранских отношений напрямую касается Армении, и в частности судьбы Сюникской области. Подобного мнения придерживается политолог Степан Даниелян.

Эксперт указал сразу на два важных события, произошедших 15 января. В частности, министры обороны России и Ирана обсудили вопросы двустороннего военного и военно- технического сотрудничества, а главы внешнеполитических ведомств ИРИ и РФ рассмотрели процесс подготовки Соглашения о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве.

"Это напрямую относится и к Армении, точнее к судьбе Сюника, а возможно и к возможному развитию событий в Арцахе, если в Армении еще останутся следы государственности и государственной политики", - отметил он.

Вместе с тем политолог считает, что во всех этих процессах нельзя игнорировать проблему Израиля.

"Это нужно рассматривать через призму процесса формирования израильской и антиизраильской коалиции. Кроме того, разделительные линии больше не разделяются логикой Запад-Восток, Север-Юг, что является новой реальностью", - заметил эксперт.

"Следует также отметить, продолжил он, что в отношениях Турции и России начинает наблюдаться определенное похолодание, связанное с изменением позиции Турции относительно членства Швеции в НАТО и двойной игрой Турции в украинском вопросе".

По мнению Даниеляна, естественно, что в случае возможного изменения отношений между Турцией и Россией, изменятся и отношения между Россией и Восточной Турцией (Азербайджаном). "Естественно, резких изменений ожидать не следует, хотя кардинальные изменения и возможны в условиях ожидаемого в 2024 году расширения и подогрева театра военных действий", - отметил он.

В контексте Израиля политолог напомнил, что в 2020 году Израиль принял активное участие в Арцахской войне, фактически активно войдя в российско-иранскую сферу влияния, что последним не должно было понравиться, и теперь они своей активностью получают ответ по вопросу Газы не в пользу Израиля.

"Другая ошибка Израиля находится в моральной сфере, которая имеет большое политическое значение. Общество, создавшее государственность благодаря мобилизации евреев на идее Холокоста, во-первых, выступило против армян, переживших Геноцид в Арцахе, а во-вторых, само организовало Холокост палестинцев. Это может стать фактором деморализации евреев как во внутриполитической, так и во внешнеполитической сфере.

Особенно цинично прозвучали слова министра иностранных дел Израиля, обвиняющего Турцию в геноциде армян, в ответ на обвинения Турции в геноциде палестинцев. Грубые политические и моральные ошибки Израиля не могут остаться без последствий", - резюмировал политолог.