Вторник, 16 Января 2024 13:28

АрмИнфо. Армению посетит известный в прошлом футболист сборной Франции Николя Анелька. Об этом сообщает Армяно-французская торгово-промышленная палата, по приглашению которой совершается визит.

Николя Анелька пробудет в стране с 16 по 20 января. "В ходе этого визита, среди других прочих вопросов, будет обсуждаться создание в Армении футбольной академии международного уровня", - отмечается в сообщении.

Напомним, что экс-футболист сыграл более 69 игр за сборную Франции, выиграв чемпионат Европы, а также Кубок Конфедераций. В разные годы он защищал цвета многих клубов, среди которых <ПСЖ>, <Арсенал>, <Реал Мадрид>, <Ливерпуль>, <Манчестер Сити>, <Ювентус>. Но истинный талант нападающего проявился в английском <Челси>, где вместе со своим напарником Дидье Дрогба Анелька творил настоящие чудеса.