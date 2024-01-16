Вторник, 16 Января 2024 13:28

АрмИнфо. Политические спекуляции и сплетни вместо фактов. Именно так отреагировал бывший министр обороны РА Давид Тоноян на утверждения главы комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности Адраника Кочаряна о причинах поражения в 44-дневной войне.

В заявлении экс-министра подчеркивается, что утверждения главы комиссии, высказанные им в эфире Общественного телевидения Армении, подтверждают высказанные им ранее опасения относительно реальных целей комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны. "Говоря о причинах поражения, Андраник Кочарян упомянул "отдельные эпизоды", в частности, он упомянул уголовное дело, которое ведется против меня и ряда бывших высокопоставленных военных, которые стали предметом "детального изучения" председателя комиссии. Примечательно, что заявления Андраника Кочаряна являются не только политическими спекуляциями, содержащими сплетни и клевету, но и противоречат требованиям части 2 статьи 23 конституционного закона РА "Регламент Национального Собрания", в котором четко указано, что эти дела не могут быть предметом расследования Следственной комиссии, поскольку вопросы, связанные с предварительным следствием или иной стадии судебного разбирательства, могут быть подтверждены или опровергнуты вступившим в законную силу судебным актом>, - отмечается в заявлении Давида Тонояна.

Согласно экс-министру, приговор по делу о <некачественных ракетах> до сих пор не вынесен. "А многочисленные мои ходатайства и других <обвиняемых> о проведении открытого процесса суд не принял, поскольку в случае открытого суда, общественности будет предоставлена возможность увидеть, что мы имеем дело не только с необоснованным обвинением, но и, как я уже говорил, с политическим преследованием в уголовно- процессуальной упаковке. Таким образом, подтверждаются мои опасения, высказанные на открытом заседании Следственной комиссии НС, что ее председатель на протяжении всей своей деятельности вместо реального расследования, был занят "навязыванием" причин поражения на вооруженные силы, и именно из этой логики сделаны клеветнические и незаконные заявления в эфире Общественной телекомпании. Этим заявлением я обращаю внимание Генерального прокурора Республики Армения на факт грубого нарушения упомянутого выше закона", - отмечается в заявлении экс-министра обороны.

Напомним, что Давид Тоноян обвиняется в закупках непригодных авиаракет и присвоении $4,6 млн. Он находится под арестом с сентября 2021 г. По этому делу в качестве обвиняемых проходят также бывший начальник Генштаба ВС Артак Давтян, бывший замначальника Генштаба ВС Степан Галстян, экс-глава управления авиации Минобороны Аветик Мурадян, начальник службы авиационного технического имущества управления авиации Минобороны Артем Амбарян, главный инженер управления авиации Владимир Бабаян и участвующий в оружейных сделках бизнесмен Давид Галстян. Все они свою вину не признают.