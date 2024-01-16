Вторник, 16 Января 2024 13:23

АрмИнфо. Сенат Франции 17 января рассмотрит проект резолюции (предложен 1 декабря 2023 года - ред.), осуждающий военную атаку Азербайджана на Нагорный Карабах.

В сообщении на официальном сайте Сената Франции также отмечается, что в проекте резолюции звучит призыв к предотвращению любых другие попыток агрессии и нарушения территориальной целостности Республики Армения. В документе также звучит призыв к введению санкций в отношении Азербайджана и указывается на необходимость обеспечения гарантий права армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах.