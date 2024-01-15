Понедельник, 15 Января 2024 21:43

АрмИнфо. В МИД Армении с "опозданием" вспомнили про погромы армян в Баку.

"34 года назад в эти дни погромы армян в Баку стали кульминацией политики насильственного перемещения и этнической чистки армянского населения Азербайджанской ССР. Сотни были убиты, изувечены и пропали без вести, полмиллиона стали беженцами.

Мы отдаем дань памяти невинным жертвам, подчеркиваем необходимость предотвращения подобной политики и необходимость соблюдения всех прав", - говорится в публикации МИД Армении в Твиттер (X).

Добавим, что в прежние годы армянское внешнеполитическое ведомство выступало с большим заявлением, а не отписывалось двумя строчками в Твиттер, да еще и после критики ряда армянских оппозиционных СМИ.

Напомним, что 13 января 1990-го года в столице Азербайджана начались массовые беспорядки на этнической почве, которые сопровождались массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества. Жертвами погромов стали, по различным данным, от 48 до 90 (согласно некоторым источникам - до трехсот) человек. Согласно докладчику Human Rights Watch Роберту Кушену, "погромы не были полностью стихийными, так как погромщики имели списки армян и их адресов". К началу карабахского конфликта в Баку проживало около 200 тыс. армян при общей численности населения 1,7 млн. человек. В конце февраля 1988 года погром с многочисленными жертвами среди армян произошел в Сумгаите, который стал знаковым событием и поворотным пунктом в обострении карабахского конфликта.