Понедельник, 15 Января 2024 19:26

АрмИнфо.В МВД Армении намерены акцентировать внимание на школах и вузах в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Об этом 15 январе на пресс-конференции в МВД Армении заявил глава ведомства Ваге Казарян, в ответ на вопрос, какие меры предпринимаются правоохранительными органами в борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ.

"Борьба с незаконным оборотом наркотических веществ в центре нашего внимания. В этом вопросе зафиксирован прогресс", - сказал глава МВД, добавим, что буквально на днях они предотвратили ввоз в страну крупной партии наркотиков.

На уточнение сколько, он пояснил, что речь идет о порядка 13 кг, из которых 5 кг - это тяжелые наркотические средства по типу "кристалл", "героин" и т.д.

В ответ на вопрос, в каких регионах страны наркотические средства более популярны, Казарян признал, что это Ереван и близлежащие регионы. Он также сообщил, что они выявляют не только распространителей этих средств, но и непосредственных заказчиков. При этом глава МВД не стал раскрывать их имена исходя из тайны следствия.

"Нами также разработана новая стратегия по борьбе с оборотом наркотиков, особенно в образовательных учреждениях. В рамках нее мы намерены установить камеры на территории школ, более того есть предложение также проводить тестирование учащихся", - пояснил Казарян.

В свою очередь заместитель главы МВД Армении Арам Ованнисян сообщил, что в стране значительно чаще стали регистрироваться преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По его словам, в январе-ноябре 2023 года таких преступлений стало на 2354 больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Вместе с тем он сообщил, что в целом в Армении зарегистрировано 35 052 преступлений против 33 281 за отчетный период 2022 года. Таким образом, показатели выросли на 5,3% (+1771 случай).

"Число убийств сократилось на 7. В 2022 году было зарегистрировано 52 случая, а в 2023 году - 45. Кроме того, в 2023 было зарегистрировано на 342 случая мошенничества больше, чем в 2022. На 300 выросло и число случаев связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов", - отметил он.

На уточнение, сколько было ввезено оружия из Арцаха, ответил Ваге Казарян, который лишь отметил, что 17 тысяч стволов было ввезено в Армению в период с 2020 по 2022 года, и которые бесследно пропали.