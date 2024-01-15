Понедельник, 15 Января 2024 19:08

АрмИнфо.Глава МВД Армении Ваге Казарян намерен встретиться с пострадавшими от рук "красных беретов" родителями погибших военнослужащих.

Так, 15 января в МВД Армении на пресс-конференции по итогам 2023 года, на замечание журналиста о том, что ни один полицейский, участвовавший в применении насилия в отношении родителей погибших солдат в военном пантеоне "Ераблур" (Инцидент произошел 21 сентября 2022 года- ред.), не был наказан, глава МВД выразил сожаления в вязи с происшедшим, указав на недопустимость насилия. При этом он признал, что это проблема существует и они работают над искоренением этого прочного явления.

Вместе с тем он заявил о намерении в ближайшее время, при возможности, встретиться с родственниками погибших.

При этом Казарян не дал внятный ответ на вопрос об избирательном правосудии - когда плюётся спикер НС, а подвергают приводу оплеванного гражданина, когда депутат от правящей силы провоцирует, а "виноват" родственник погибшего солдата, когда представитель правящей силы в парламенте в прямом эфире озвучивает угрозы "отрезать уши", "вырвать язык", и не подвергается ответственности. Глава МВД Армении посоветовал обратиться по этому вопросу в структуру, осуществляющую предварительное следствие.

"Мы против насилия. Однако, думаю, что вы обратились не по адресу, мы не орган предварительного следствия", - заметил Казарян.

В том же ключе глава МВД прокомментировал вопрос об инциденте в ходе муниципальных выборов в Алаверди, когда полицейские не позволили действующему мэру зайти в здание. Он заверил, что выступает против вмешательства в политику, а в Алаверди силы были направлены для поддержки общественного порядка.