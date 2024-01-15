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 Понедельник, 15 Января 2024 18:40
Марианна Мкртчян

С 27 января арцахцам для путешествий кроме документа удостоверяющего личность также понадобится Свидетельство временной защиты - Казарян

С 27 января арцахцам для путешествий кроме документа удостоверяющего личность также понадобится Свидетельство временной защиты - Казарян

АрмИнфо. С 27 января арцахцам для путешествий кроме документа удостоверяющего личность также понадобится Свидетельство временной защиты. Об этом 15 января на пресс-конференции в МВД Армении по итогам 2023 года заявил глава Службы миграции и гражданства Республики Армения Армен Казарян.

По его словам, это требование вступает в силу в соответствии с решением правительства РА от 26 октября текущего силу. Вместе с тем он проинформировал, что уже свыше 35 тысяч арцахцев получили подобные свидетельства.  "Остальные по всем видимости пока не планируют путешествовать или не желают брать подобный документ", - отметил глава службы.

Он отметил, что эта справка беженца о том, что указанное лицо находится под защитой Республик Армения, пользуется международной защитой и не может быть передан/ депортирован в Азербайджан. Казарян добавил, что это свидетельство - дополнительная защита для лиц, депортированных из Арцаха во время путешествий.

Вместе с тем он подчеркнул, что для арцахцев действует упрощенная процедура получения гражданства Армении и свыше 700 человек уже обратились за ним.

Касаясь очередей, с которыми сталкиваются арцахцы в паспортно-визовых службах, глава структуры заверил, что эти вопросы по мере возможностей решаются путем задействования дополнительных обслуживающих окошек. Более того, подведомственные ему структуры также работают по всей республике по субботам.

На уточнение может быть службе миграции стоит выдать арцахцам временные паспорта, чтобы они смогли устроиться на работу и могли получать социальные выплаты, Казарян отметил, что в этом нет необходимости, поскольку арцахцы могут трудоустроиться в Армении по своим паспортам, за исключением тех должностей, где обязательным требованием является гражданство РА.

"Что касается социальных выплат, то мы уже зарегистрировали свыше 42 тысяч наших соотечественников из Нагорного Карабаха. И в процессе регистрации приоритет был 63+.  То есть мы отдавали приоритет пенсионерам, и на сегодняшний день свыше 13 тысяч из вышеуказанного числа это лица за 63 года. Это фактически весь пенсионный фонд Нагорного Карабаха", - добавил Казарян.

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