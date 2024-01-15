Понедельник, 15 Января 2024 18:39

АрмИнфо.Мобилизация Франции для арцахских беженцев не ослабевает. Как передает Посольство Франции в Армении, об этом говорится в заявлении главы французского дипкорпуса в РА Оливье Декотиньи, опубликованном после посещения благотворительного концерта <1000 лет армянской музыке> в Париже.

Мероприятие было организовано <Синим крестом армян Франции> (La Croix Bleue des Armeniens de France).

<Это путешествие через тысячелетнюю армянскую музыку свидетельствует о том, что невозможно стереть народ и его культуру>, - подчеркнул Посол.

Отметим, что мероприятие состоялось в концертном зале <Гаво> в Париже.

<Синий крест армян Франции>- это неправительственная общественная женская благотворительная организация, занимающаяся гуманитарной и социальной деятельностью в армянской диаспоре Франции, а также в Армении и ранее в Нагорном Карабахе. Была создана в 1928 году во Франции

По последним данным <Синий крест армян Франции> насчитывает около 500 членов в 35 городах Франции. С 1986 года <Синий крест> признан во Франции общественно полезной организацией.

Напомним, что вследствие полномасштабной военной агрессии Азербайджана 19 сентября с.г. в отношении Нагорного Карабаха, чему предшествовала тотальная блокада в течение 9 месяцев, в Армению были насильственно перемещены порядка 109 тыс. граждан Арцаха. Однако, в общей сложности, в результате азербайджанской агрессии, начиная с 44-дневной Арцахской войны 2020 года, без крова осталось 150 тыс.арцахцев