Понедельник, 15 Января 2024 18:02

АрмИнфо.Глава МВД Армении Ваге Казарян опроверг слухи о плохих отношениях со своим заместителем Арпине Саркисян.

Так, 15 января на пресс-конференции в Ереване по итогам деятельности ведомства за 2023 год на просьбу прокомментировать слухи о том, что у Казаряна напряженные отношения с Саркисян, которая стремится занять его место, глава ведомства заверил, что у него прекрасные, рабочие отношения со всеми своими заместителями.

"Я хотел бы отметить, что в хороших отношениях со всеми заместителями, в том числе с Арпине Саркисян. Нет ничего такого. И вообще должности ни для кого не вечны. Однажды пришли - однажды уйдем", - заметил Казарян.

В свою очередь, Арпине Саркисян предложила раз и навсегда зафиксировать - это сплетни и не имеют ничего общего с реальностью. При этом она предположила, что цель подобных слухов дискредитация структуры. "Либо люди не желают реформ в системе. Либо людям не нравится то, что министр и замминистра в хороших отношениях и это на благо МВД", - заявила Саркисян, предложив более эффективно тратить время, а именно на устранение упущений в МВД.