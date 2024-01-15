Понедельник, 15 Января 2024 17:22

АрмИнфо.На сцене французского театра Le Toboggan (г. Десин- Шарпье, Франция) состоится дебютный показ танцевального представления известного французского хореографа Мурада Мерзуки <Цвет граната>.

На создание спектакля Мерзуки вдохновил одноименный фильм Сергея Параджанова. В последнем вовлечены, как французские, так и армянские артисты. Проект осуществляется совместно с театральным объединением Sate-Atre.

Показ во Франции состоится при финансировании Министерства образования, науки, культуры и спорта РА (МОНКС) 19 и 20 января. Армянский зритель сможет посмотреть представление в марте 2024 года на сцене Национального академического театра им. Г. Сундукяна.

Показ работы Мурада Мерзуки проходит в рамках мероприятий,

приуроченных 100-летию режиссера, художника и коллажиста Сергея

Параджанова. В течение года МОНКС планирует реализовать различные

мероприятия, как в Армении, так и за рубежом.

Для проведения юбилейных мероприятий к 100-летию Маэстро по решению правительства была создана соответствующая комиссия.