Понедельник, 15 Января 2024 17:21

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 127 на пр. Аршакуняца, частные дома на улицах Неркин Шенгавит 6, 14, 16, частные дома на 2-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилой дом 27 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 39-41 на пр. Комитаса, жилые дома 40/6-54/2 на улице Улнеци, жилой дом 4 на улице Дехатан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); а также абоненты (не являющиеся жильцами) 71, 76, 85, 83, 108, 110, 112, 128 на улице Давида Бека;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 территория, прилегающая к строительному офису, в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-15:00 город Бюрегаван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); а также абоненты (не являющиеся жильцами) общины Арзни;

12:00-15։00 институт “Физики” и завод “Озонатор” в селе Гарни;

в Гегаркуникской области:

11։00–17:30 город Мартуни, населенные пункты Неркин Геташен, Геговит, Вагашен, Мадина, Астхадзор, Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10:00-11:00 село Гандзакар; частично улицы Блбулян, Айгестан, Асланян, газовая контора, станция сотового оператора “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Ширакской области:

11:00-16:00 жилой дом 9 на улице П. Севака, жилой дом 5 на 6-ой улице П. Севака, жилые дома 5, 6 на 7-ой улице; поликлиника “Красного Креста”, школа N41, центры обслуживания компаний “Виваселл МТС”, “Тим Телеком”, ярмарка “Анжелика”, компания “АКБА кредитбанк” в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 частные дома 5-47 на улице Таиров, частные дома 87-346 в кв. “Норагюх” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 60а на улице Фрунзе, жилой дом 53 на пр. Багратуняца, частные дома на улицах Л. Хачикяна, Т. Саряна, З. Есаяна, С. Саргсяна, частные дома на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 2-11/2 на улице Малхасянца, частные дома 11-115 на 2-ом переулке Папазяна, частные дома 86103 на улице Сагяна, жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Воскеат;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы П. Севака, С. Саргси, Хоренаци, Н. Аштаракеци, Абовяна, Раффи, Араратяна, кварталы ‘Багаван”, “Мугни” в городе Аштарак;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 квартал ‘Цамакаберд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

12։00-13։00 села Антарамеч, Дзораванк, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат;

в Котайкской области:

11:00-13:00 община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Зовуни; питьевая вода Еревана, садоводческая компанния “Зовуни”;

11։00-16։00 частично села Балаовит и Ариндж;

в Тавушской области:

11:00-14:00 села Лусадзор, Акнахбюр, Лусаовит, Хаштарак, станция компании “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

12:30-14:30 улицы Туманяна, Гая, Шираза, Горького, Абовяна, Акобяна, Горганяна, Дживани, компании “Америабанк”, “Айэкономбанк”, “АКБА кредит банк”, прилегающие к площади Вардананц, кинотеатр “Октембер”, гостиница “Виктория” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гюмри.