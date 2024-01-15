Понедельник, 15 Января 2024 16:56

АрмИнфо. У здания Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении проходит акция протеста театра <Гой>, который власти еще в прошлом году приняли решение включить в структуру Национального академического театра им. Г Сундукяна.

Последние протестуют против данного решения, считая, последнее незаконным, попирающим права и свободы.

<Наше требование - не разрушать наш дом, не забирать из наших рук нашу свободу, свое <добро> для нас не совершать. До сегодняшнего дня они ничего не создали, и занимаются лишь разрушением. Театр <Гой> является очередным предметом разрушения. Наше требование - дайте нам свободно творить на нашей родине, не забирайте у нас чувство патриотизма. Мы это запрещаем вам. Не надо нас учить уму-разуму>, - сказал художественный руководитель театра <Гой > Артур Саакян.

По его словам, новоназначенного и.о. директора Театра, бухгалтера и руководящего Отделом кадров вызвали в Министерство ОНКС, чтобы подписать документ, подтверждающий согласие театра <Гой> на объединение. Саакян рассказал, что идет судебный процесс, и дело находится в Апелляционном суде.

Сотрудники Тетра направили просьбу об оказании помощи также Посольствам иностранных государств, без совещания с которыми, по

убеждению худрука, власти Армении не предпринимают ни единого шага.

<Мы требуем верховенства закона, и если эти посольства являются носителями этих ценностей, то пусть примут меры. Они же ведь были очень воодушевлены во время революции (Бархатная революция 2018г. - ред.)>, - сказал Саакян, заметив, что в сложившейся ситуации им не у кого просить помощи, поэтому они вынуждены обратиться к иностранным государствам.

В этой связи художественный руководитель заявил, что до последнего сотрудники театра надеялись, что в стране работает закон, однако происходящее вынуждает их обратиться в Европейский суд по правам человека. <Это сегодня наша защита, другой мы не видим>, - подчеркнул он.

Напомним, что в мае 2023 года правительство Армении приняло решение включить Национальный экспериментальный центр сценического искусства им. Армена Мазманяна <Гой> в состав Национального академического театра им.Г. Сундукяна в качестве подразделения.

В проекте-обосновании данного решения говорилось, что реорганизация театра будет способствовать концентрации профессиональных ресурсов и развитию потенциала указанных организаций, а также будет стимулировать увеличение финансовых ресурсов. Решение направлено на более эффективное и целенаправленное использование творческого потенциала театра <Гой>.

В правительстве также отметили, что отчеты центра "Гой" за последние годы показывают, что невыполняемость финансовых и нефинансовых показателей приобрела регулярный характер