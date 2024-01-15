Понедельник, 15 Января 2024 16:51

АрмИнфо. Под давлением Турции Руанда удалила упоминание о Геноциде армян 1915 года из главного музея, посвященного геноциду тутси. В мемориальном центре геноцида Кигали (Гисози) первоначально Геноциду армян была посвящена целая стена, но она была просто стерта. Об этом пишет Le Point.

По словам эксперта по политике Руанды, объяснение является политическим. Кигали поддался давлению со стороны Турции, которая до сих пор не признает геноцид 1915 года и активно оспаривает любые попытки задокументировать его.

"Турция предложила правительству Пола Кагаме взять на себя крупные инфраструктурные проекты Руанды, от которых отказались китайцы", - говорит этот источник Le Point.

Турция предложила в короткие сроки завершить проект по строительству стадиона и гигантского конференц-центра Кигали, которые не завершили китайцы, сохранив первоначально запланированный бюджет в 300 миллионов долларов. Соглашение было официально оформлено 25 апреля 2015 года, на следующий день после памятной даты геноцида армян.

У режима Реджепа Тайипа Эрдогана было одно-единственное условие - убрать комнату, посвященную геноциду армян 1915 года, в музее Гисози, что подтверждается политическими кругами Руанды. Что и было сделано. Конференц-центр Кигали был достроен в 2016 году.