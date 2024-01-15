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АрмИнфо. Под давлением Турции Руанда удалила упоминание о Геноциде армян 1915 года из главного музея, посвященного геноциду тутси. В мемориальном центре геноцида Кигали (Гисози) первоначально Геноциду армян была посвящена целая стена, но она была просто стерта. Об этом пишет Le Point.
По словам эксперта по политике Руанды, объяснение является политическим. Кигали поддался давлению со стороны Турции, которая до сих пор не признает геноцид 1915 года и активно оспаривает любые попытки задокументировать его.
"Турция предложила правительству Пола Кагаме взять на себя крупные инфраструктурные проекты Руанды, от которых отказались китайцы", - говорит этот источник Le Point.
Турция предложила в короткие сроки завершить проект по строительству стадиона и гигантского конференц-центра Кигали, которые не завершили китайцы, сохранив первоначально запланированный бюджет в 300 миллионов долларов. Соглашение было официально оформлено 25 апреля 2015 года, на следующий день после памятной даты геноцида армян.
У режима Реджепа Тайипа Эрдогана было одно-единственное условие - убрать комнату, посвященную геноциду армян 1915 года, в музее Гисози, что подтверждается политическими кругами Руанды. Что и было сделано. Конференц-центр Кигали был достроен в 2016 году.
|Вице-премьер: Следующее заседание комиссий по делимитации армяно-азербайджанской границы состоится в конце января
|В МИД Армении с "опозданием" вспомнили про погромы армян в Баку
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|В рейтинге глобальной военной мощи Армения осталась на 102-ой позиции
|В МВД Армении намерены акцентировать внимание на школах и вузах в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков
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|На сцене французского театра Le Toboggan состоится премьерный показ танцевального представления "Цвет граната", вдохновленного одноименным фильмом Сергея Параджанова
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|Депутат: турецко-азербайджанский тандем продолжает оказывать давление на Ереван
|Марионеточный бакинский апелляционный суд отклонил жалобу арцахца Вагифа Хачатряна
|Театр "Гой" намерен обратиться в Европейский суд по правам человека
|Под давлением Турции Руанда удалила упоминание о геноциде армян 1915 года в музее Кигали
|В Армении будут упрощены правила владения оружием - проект закона
|Депутат от партии власти: повестка мира должна последовательно продвигаться вперед
|Глава САР: Подписание в условиях шантажа и давления "мирного договора" с Баку нанесёт непоправимый ущерб армянской государственности
|В Армении будут упразднены звания народных и заслуженных деятелей
|Посол страны, не знающей свободы прессы, считает, что может давать указания французской газете - Натали Луазо Абулаевой
|Для России и Азербайджана заявление от 9 ноября 2020 года больше не существует - Премьер РА
|В Армении сотрудники УИУ, дважды не сдавшие экзамены, могут быть освобождены от занимаемой должности
|Заявления Баку считаю серьезнейшим ударом по мирному процессу - Пашинян
|Профессор: Уничтожение тысячелетней армянской жизни в Арцахе стало возможным благодаря бездействию США и ЕС
|В 2023 году украинский Фонд Dopomoga присоединился к инициативам помощи арцахским беженцам
|Астер Манукян: Искусство - это рефлексия на реальность
|К 100-летию Сергея Параджанова в Санкт-Петербурге переиздали книгу Карена Калантара "Очерки о Параджанове"
|Пашинян заявил об оккупации Азербайджаном жизненно важных территорий 32 армянских сел
|Пашинян предложил Баку подписать соглашение о взаимном контроле вооружений
|Туркменистан осуществляет свою внешнюю политику в соответствии с нормами международного права.
|Пока США и ЕС относятся к Алиеву как к энергетическому партнеру, он будет вести войну с Арменией - Серж Танкян
|Депутат НС РА: атаки на ААЦ осуществляются из одного центра
|Минобороны: Исчезнувший 13 января военнослужащий ВС Армении попал под снежную лавину и погиб
|Армен Григорян в Давосе на полях 4-й встречи по украинской "Формуле мира" провел ряд двусторонних встреч
|Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для движения грузового автотранспорта
|Координатор по глобальной борьбе с коррупцией Госдепа США едет в Армению
|На Армению обрушился тропический циклон, температура воздуха повысится на 6-10 градусов
|Посол Армении в Бросселе подробно рассказал о причинах и последствиях этнической чистки в Нагорном Карабахе, подчеркнув укоренившееся в Баку чувство безнаказанности
|В Гааге прошло процессуальное заседание в рамках межгосударственного арбитража, инициированного Азербайджаном против Армении
|Мы идем по правильному пути: Пашинян отреагировал на видеоматериал ВСС
|Human Rights Watch: В 2023 году в Азербайджане сохранялись проблемы с правами человека
|Вы - разрушители нации: в Израиле напомнили Турции о геноциде армян
|Human Rights Watch расскзал о ключевых событиях в Армении в контексте прав человека в мире
|Комитет Палаты лордов Великобритании провел слушания по Нагорному Карабаху
|Комиссар Совета Европы по правам человека выступила с заявлением по итогам визита на Южный Кавказ, где использовала исключительно азербайджанские топонимы
|Марагос: ЕС и Армения начали 2024 год с упорной работы над углублением сотрудничества
|Армен Абазян переназначен директором Службы нацбезопасности Армении
|Министр: неправильно хранить годами останки погибших солдат
|Захарова: Именно на саммитах под эгидой ЕС в Праге и в Брюсселе армянская сторона признала Нагорный Карабах частью Азербайджана
|Пропускная способность КПП Баграташен к концу 2024 года как минимум удвоиться - Замглавы КГД Армении
|В 2023 году больше граждан стали пользоваться поездами компании ЮКЖД
|В Армении врачи должны будут получить соответствующую лицензию - министр
|КПП "Маргара" на армяно-турецкой границе готов к эксплуатации: Замглавы КГД РА
|New Lines: Азербайджан строил концентрационный лагерь для заключения в тюрьму 10000-30000 арцахских армян
|Москва не усмотрела этнических чисток в Арцахе, но готова содействовать возвращению армянского населения в свои дома
|Посол Ирана: мы хотим иметь долгосрочные стратегические отношения с Арменией
|Компания Team Telecom Armenia запустила стратегический третий международный канал
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