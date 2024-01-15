Понедельник, 15 Января 2024 13:41

АрмИнфо. Недавние заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна направлены на разрешение мирного процесса с Азербайджаном.

Об этом 15 января журналистам заявил депутат от правящей фракции <Гражданский договор> Вагаршак Акопян.

По его словам, власти периодически проводят обсуждения по мирной повестке, и весь этот процесс проходит открыто.

Говоря о заявлениях президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявившего о претензиях Баку на суверенные территории Армении, депутат заметил, что подобного рода риторика проявлялась всегда. Тем не менее, повестка мира, которая была заявлена политическими властями страны, должна последовательно и логическими шагами продвигаться вперед. На этом пути, продолжил парламентарий, могут быть многочисленные трудности. <Нас попытаются вовлечь в провокации, сдерживать от повестки мира, но с политической точки зрения данная повестка является приоритетом, и мы будем делать все возможное, чтобы она стала реальностью>, - заявил депутат, констатировав в тоже время, что односторонние шаги в этом направлении бессмысленны. <Мы не откажемся от этой повестки, при этом ставя национальные интересы Республики Армения превыше всего.

Я лично считаю, что несмотря на неожиданные заявления, звучащие из Ба ку, мы должны руководствоваться повесткой мира, которая может быть и болезненной, но двигаться в этом направлении мы просто обязаны>, - подчеркнул Акопян, указав на важность наличия открытых дорог, но с сохранением суверенитета над ними.