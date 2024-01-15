Понедельник, 15 Января 2024 13:40

АрмИнфо.Первое в этом году интервью Алиева раскрыло его дальнейшие враждебные намерения в отношении Армении, пренебрежение к международному праву и институтам, великим державам и их лидерам. Об этом говорится в комментарии главы Союза армян России Ара Абрамяна к интервью президента АР Ильхама Алиева.

По его словам, подписание, в условиях шантажа и давления, так называемого мирного договора, нанесёт непоправимый ущерб армянской государственности.

"Соглашательская политика, отсутствие симметричной реакции со стороны властей Армении лишь разжигают аннексионистские аппетиты Алиева. Ни отказ Пашиняна от нашей истории и героических традиций, ни выдумки Алиева про мифическую принадлежность им Нагорного Карабаха, а теперь и Армении, не могут повернуть историю вспять. Карабах как независимое образование существовал задолго до появления на карте мира как Советского Азербайджана (к слову, автор идеи его создания - Анастас Микоян), так и Азербайджанской Демократической Республики, просуществовавшей всего два года (1918-20). Созданное после распада СССР государство - Азербайджанская Республика, объявило себя правопреемником не АзССР, куда в советское время входила и Нагорно- Карабахская автономная область, а той самой Азербайджанской Демократической Республики 1918-20 годов, в составе которой никогда не было Нагорного Карабаха", - отметил Абрамян.

В этом ключе он выразил убеждение, что если кто и может говорить об истории и периодах вхождения Нагорного Карабаха в свой состав, так это Персия или Россия - государства с многовековой историей. "Чтобы понять, какое будущее ждёт армян в составе Азербайджана, достаточно взглянуть на некогда армянский Нахиджеван, где были уничтожены не только наши исторические памятники, храмы, музеи, но и армянские кладбища. Вандализму и разрушению подвергаются армянские церкви, памятники и кладбища в Баку, в сотнях других армянских городах и сёлах, оказавшихся сегодня под юрисдикцией Азербайджана", - отметил глава САР. В этом ключе он напомнил, что в сентябре 2023 года, более ста тысяч подвергшихся блокаде арцахцев, оставивших свои дома, свои храмы и хачкары, кладбища и могилы своих родителей, "проголосовали" против жизни в составе Азербайджана, но не против жизни на своей Родине.

"Если не они, то их потомки, обязательно вернутся к своим церквам и очагам, и будут жить там веками", - отметил он. При этом Абрамян считает, что если бы в 2018 году Пашиняна не привели к власти в Армении, то Нагорно-Карабахская Республика продолжала бы существовать и развиваться как де-факто независимое государство, досрочные выборы в Азербайджане состоялись бы не в феврале 2024-го, а намного раньше. А сам Алиев, с тогдашним рекордно низким рейтингом, выражаясь его же словами, был бы отправлен на свалку истории, причём, своим же ближайшим окружением. "А ведь Алиев так ни разу и не сказал спасибо Пашиняну, благодаря которому ему удалось-таки в 2020-м удержаться в президентском кресле и теперь вот, как птица Феникс, предстать перед телекамерами и позиционировать себя эдаким новым "властелином мира". А Пашинян, живя в иллюзиях о мире и якобы "обеспечении безопасности Армении и её границ в обмен на отказ от Арцаха", не находит никаких внятных аргументов - хотя они все на поверхности, чтобы, по крайней мере, на словах защитить от противозаконных требований Алиева государство, главой которого он является", - отметил далее глава армянской общины России.

В этом ключе Абрамян обратил внимание, что в своем последнем интервью Алиев заявил о закрытии вопроса Арцаха, выразил территориальные претензии ко всей территории РА, пригрозил нанести удар, если РА осмелиться укрепить свою армию, требует подписания Унизительного мирного договора без стран-гарантов, а также требует экстерриториального коридора через Сюникскую область Армении, Мегри.

"Алиев называет похищенных и находящихся в бакинских застенках президентов Арцаха "преступниками" и сетует, что там не хватает ещё двоих, которые "находятся в Иреване". Международное право - удел слабых, мирового сообщества он не боится, поскольку целый ряд европейских стран заинтересованы в азербайджанском газе, который Алиев им поставляет, судя по его словам, из гуманных соображений, практически не получая прибыли (читай - новая форма скрытой взятки)", - отметил далее глава САР.

При этом Абрамян выразил недоумение тем, что в ответ на все эти угрозы территориальные притязания, Пашинян начинает клясться в верности Алма-Атинской декларации, обвинять Баку и Москву в нарушении трехстороннего соглашения и в том, что произошло в Карабахе, удивляться, что Алиев, получив от него Арцах, теперь посягает на территорию Армении, разговаривает языком угроз и нарушает имеющиеся между ними договорённости.

"И при этом, на требование Алиева к Армении не вооружаться, Пашинян предлагает ему подписать выгодное в первую очередь для Азербайджана двустороннее соглашение о контроле над вооружениями. Вместо того, чтобы объяснить, что это дело Армении и только Армении, как укреплять свою обороноспособность", - отмечает глава САР, задаваясь вопросом, почему же Пашинян в ответ на шантаж и угрозы, не может заявить о приостановке участия Армении в переговорном процессе до выполнения Азербайджаном своих обязательств? "Если Пашинян не в состоянии сделать это, то тогда, понимая всю степень своей ответственности за происходящее, осознавая, что он не может более быть переговорщиком по столь судьбоносным вопросам, что каждый день его нахождения у власти - ещё один шаг навстречу войне, он должен уйти в отставку. Или Армения потеряет суверенитет.

Только отставка Пашиняна, проведение досрочных выборов и приход к власти не зависимых от азербайджано-турецкого тандема здоровых сил, обладающих авторитетом и международными связями и способных на равных вести переговоры с Алиевым и сильными мира сего, может сохранить государственность Армении, обеспечить безопасность, достойную жизнь её граждан и возвращение арцахцев в свои дома", - резюмировал Абрамян.