Понедельник, 15 Января 2024 12:35

АрмИнфо.В Армении будут упразднены звания народных и заслуженных деятелей. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 15 января в первом чтении обсуждает поправки в законе <О государственных наградах и почетных званиях> и в пакете смежных законов.

Как отметила в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Арменуи Арутюнян, в Армении насчитывается 17 почетных званий, среди которых, к примеру, звания народный артист, заслуженный деятель искусств и другие Все они будут упразднены, останется только звание "Заслуженный коллектив".

Замминистра подчеркнула, что все эти звания не имеют никакого отношения к профессиональному росту. Во многих странах, сказала она, подобных званий нет, а поощрение специалистов и деятелей культуры основано на конкретных результатах деятельности. "В работе над проектом участвовали как министерство образования, спорта, науки и культуры, так и Минздрав, Минэкономики, Комитет градостроительства. Все наши коллеги поддержали доводы по отмене присвоения званий на индивидуальной основе", - сказала Арутюнян, добавив, что власти намерены выработать более современные методы поощрения в различных сферах. В частности, одним из методов поощрения может стать рейтинговая система оценки деятельности, а также участие в церемониях вручения премий, которые активно применяются в ряде зарубежных стран. Причем, происходить это будет по сферам, и государство будет поощрять проведение подобных мероприятий, не вмешиваясь в процедуры принятия решений.

При этом, деятели, уже получившие звания народных и заслуженных артистов, сохранят их