Понедельник, 15 Января 2024 12:05

АрмИнфо. Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента Натали Луазо резко ответила послу Азербайджана во Франции Лейле Абдуллаевой, которая раскритиковала газету Le Figaro, за статью "Великое наступление Баку, чтобы очернить Францию".

Так, Абдуллаева, в своем Tвиттер (X) в частности, написала: "Le Figaro, вы все еще делаете вид, что не знаете, что Карабах является частью международно признанной территории Азербайджана. Впервые за долгое время возможен справедливый и прочный мир. Миру нужна истина; никаких ложных рассказов. Le_Figaro содействуйте миру, а не стремитесь дестабилизировать ситуацию в нашем регионе".

Реагируя на данную запись азербайджанского дипломата, Луазо посоветовала Абдуллаевой не вмешиваться в деятельность французских независимых СМИ.

"Посол страны, не знающей свободы прессы, считает, что может давать указания французской газете. И не забудьте сказать, что если Кавказ все еще испытывает напряженность, то ответственность за это лежит на его стране, Азербайджане. Армения стремится только к миру", -

написала парламентарий.

Отметим, что ранее Le Figaro выпустила статью "Великое наступление Баку, чтобы очернить Францию".

В статье газеты отмечается, что кавказская страна во главе с автократом Ильямом Алиевым умножает операции по манипулированию информацией, чтобы дискредитировать имидж Парижа, чью поддержку армян она не может переварить.

"Баку отправился на охоту на ведьм против Франции? Молодой французский экспат Мартин Риан находится в бакинской тюрьме в течение пяти недель. Его арест азербайджанскими службами безопасности, которые обвинили его в шпионаже, предшествовал увольнению двух членов посольства Франции в Азербайджане 27 декабря. Баку попросил Францию "прекратить свое вмешательство во внутренние дела". Министерство иностранных дел Франции, которое считает это заявление необоснованным, объявило, "по принципу взаимности" двух дипломатов азербайджанского представительства в Париже persona non grata. По данным Open Intelligence, напряженность будет такой, что вынудит DGSE (объединенная служба внешнеполитической и военной разведки Франции - прим. ред) закрыть свой офис в Баку", - пишет газета.

При этом в статье отмечается, что этот эпизод лишь публичная часть войны, которую ведет на заднем плане Баку, чтобы очернить Францию. Далее газета перечисляет лишь несколько инцидентов, произошедших в последние недели ушедшего года в отношениях двух стран.

"В начале ноября французская организация по борьбе с иностранным цифровым вмешательством Viginium, сообщила о масштабной операции вокруг Олимпийских игр, учиненную Азербайджаном - а именно призывы к "бойкоту" мирового спортивного события. Аккаунты, многие из которых похожи на троллей, по большей части были связаны с Азербайджаном. Viginium обвинила Азербайджан в кампании, "которая, возможно, подорвет фундаментальные интересы нации", - говорится в статье.

Далее рассказывается о кампании против министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню в ходе поездки в Новую Каледонию, об организации в Баку круглых столов посвященных "французскому колониализму", и в котором приняли участие два французских чиновника из-за рубежа.

При этом газета задается вопросом, что же стоит за этими маневрами. "Алиев всегда нуждался в врагах, чтобы объединить свое население и узаконить себя. После захвата Нагорного Карабаха в сентябре ему нужен новый враг", - объясняет Фигаро азербайджанский активист Эмин Гусейнов, который бежал из своей страны в 2014 году.

Газета пишет, что на фоне территориальной напряженности с Арменией Баку, который завоевал Нагорно-Карабахский анклав в сентябре прошлого года, не переваривает политическую поддержку Парижем армян. В дополнение к заявлениям Елисейского дворца, о "непоколебимой поддержке" армян, МИД пообещал Еревану военную технику, включая 50 бронированных машин.

Источник также в этом ключе напоминает, что "президент Ильхам Алиев, который, со своей стороны, заботится о своих отношениях с

президентами Эрдоганом и Путиным в антизападном лагере, ясно сказал: "Если бы в регионе произойдет новый конфликт, Франция будет ответственна за то, что спровоцировала его"".

"Франция - легкая цель, потому что она не реагирует. Видео и изображения "Желтых жилетов", беспорядки этого лета в Париже, демонстрации, все это регулярно повторяется в наших государственных СМИ, чтобы сказать, что Франция исламофобна, что она убивает мусульман, подростков и т. д.", - говорит Эмин Гусейнов.

"На передовой линии этой манипуляции информацией правительство Азербайджана, несколько раз использовало программное обеспечение

Pegasus в шпионских целях, направило опытного менеджера Лейлу Абдуллаеву в качестве посла в Париже. По прибытии в 2022 году эта бывшая глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана пригласила журналистов, пишущих об Армении, в посольство, чтобы убедить их, что Нагорный Карабах "никогда не будет существовать", - говорится в статье французской авторитетной газеты.