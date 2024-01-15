Понедельник, 15 Января 2024 11:51

АрмИнфо. В Армении сотрудники уголовно-исправительных учреждений, дважды не сдавшие экзамены по итогам переподготовки, могут быть освобождены от занимаемой должности. Парламент страны на заседании 15 января во втором и окончательном чтении обсуждает поправки в законе <Об уголовно­исполнительной службе".

Как отметил в своем выступлении заместитель министра юстиции РА Левон Балян, действующее в настоящее время законодательство не предполагает никаких последствий для служащих, если они не сдают экзамен или показывают низкие результаты. По сути, повышение квалификации сотрудника находится на его усмотрении, что, по мнению правительства, не правильно. Около 18% сотрудников УИУ не сдали экзаменов в срок. Проект предусматривает, что после того, как сотрудник дважды проходит переподготовку, но не сдает экзамен, его могут освободить от службы. "В нашей системе - около 2050 служащих. Мы констатировали, что около 18% сотрудников, прошедших переподготовку, экзамен не сдавали. Они сделали это позже установленного времени. По нашему мнению, нужен правовой механизм, обязывающий служащих проходить обучение и сдавать экзамены", - отметил Балян.