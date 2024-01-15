Понедельник, 15 Января 2024 11:50

АрмИнфо.Армянский премьер Никол Пашинян назвал недавние заявления Баку серьезнейшим ударом по мирному процессу.

<Тому есть несколько причин. Первая из них заключается в том, что как известно, мы несколько раз публично договаривались, что мир между Арменией и Азербайджаном, а также делимитация и демаркация границ должны быть основаны на Алма-атинской декларации от декабря 1991 года.

Это означает, что Республика Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга с тем восприятием, что территория Республики Армения точно соответствует территории Армянской ССР, а территория Азербайджанской Республики - точно соответствует территории Азербайджанской ССР. В Алма-Атинской декларации именно так и сказано: Советский Союз распался, государства обретают независимость на своих территориях, а административные границы между советскими государствами становятся государственными границами>, - заявил премьер, выступая на заседании инициативной группы партии власти <Гражданский договор> в Гаваре.

Как отметил Пашинян, вышесказанное также означает, что делимитация границ <не является процессом создания границ>, а заключается в воспроизведении границ, существовавших согласно Алма-Атинской декларации от 1991 года. И эти договоренности между Арменией и Азербайджаном констатировались и во время Пражской встречи 6 октября 2022 года с принятой по ее итогам четырехсторонней декларации, и в том же месяце на встрече в Сочи, и 15 июля в Брюсселе а трехсторонней встрече, напомнил он.

По словам армянского премьера, последние заявления Баку на высшем уровне прямо противоречат данной логике и данной договоренности. <Хотя в Азербайджане предвыборный период, но я думаю, что есть необходимость в прояснениях... Но первое впечатление заключается в том, что Азербайджан пытается предъявить территориальные претензии к Армении, что совершенно неприемлемо>, - заявил он.