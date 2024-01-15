Понедельник, 15 Января 2024 11:47

АрмИнфо. Уничтожение тысячелетней армянской жизни в Арцахе стало возможным благодаря бездействию и кажущемуся безразличию тех, кто мог это предотвратить. Об этом в статье на Time пишет профессор армяноведения имени Маштоца на кафедре ближневосточных языков и цивилизаций и кафедре истории искусства и архитектуры Гарвардского университета Кристина Маранчи.

Профессор напомнила о массовом исходе коренных жителей Арцаха со своей родины после более чем девятимесячной блокады, кульминацией которой стало кровавое военное нападение 19 сентября 2023 года.

"Соединенные Штаты и Европейский Союз высокопарно говорят об всеобщих правах человека, но ничего не предприняли в течение девяти месяцев, пока жителям Арцаха отказывали в еде, лекарствах, топливе и других жизненно важных товарах. Они ничего не сделали для исполнения постановления Международного Суда, требовавшего еще в феврале 2023 года от Азербайджана прекратить блокаду. Это бездействие явно подтолкнуло Азербайджан к нападению - точно так же, как оно побудит других сделать то же самое в других местах", - отметила эксперт.

В этом ключе она обратила внимание на угрозу уничтожение всего армянского на оккупированных территориях Арцаха. По ее словам, очевидность того, какая судьба ждет армянское наследие в Арцахе не вызывает сомнения. "Мы хорошо знаем, что произошло в Джульфе, в Нахиджеване: впечатляющий пейзаж армянских надгробий XVI века был стерт с лица земли Азербайджаном за несколько лет. Мы знаем, что случилось с церковью Богородицы в Джебраиле и армянским кладбищем в селе Мец Тагер (или Бёюк Таглар) - оба были полностью стерты с ландшафта с помощью бульдозеров. И мы знаем, что случилось с собором Казанчецоц в Шуши, который, был обстрелян в 2020 году, а теперь "восстановлен", но уже без армянского купола и теперь переименован в "христианский" храм. Наглость этих действий, как писал журналист Джошуа Кучера в мае 2021 года, "предполагает растущую уверенность в том, что [Баку] может переделать свои недавно отвоеванные территории в любой образ, который они захотят"", - указывает автор статьи.

По ее словам, важно понимать цель подобного культурного уничтожения. Профессор констатировала, что уничтожив армянское культурно-религиозное наследие, означает стереть не только культуру, но и народ, предать забвению всё, что связанном с этим народом на том историческом этапе.

По ее словам, сначала будут уничтожены ряд объектов культурного наследия, а затем будет сфальсифицирована история оставшихся, стерты армянские надписи.

"Наконец, состоится торжество "мультикультурализма" Азербайджана. "Приезжайте в Карабах, на родину древних христиан. Пожалуйста, не обращайте внимания на выдолбленные буквы на каменной стене, потому что это не армянская надпись. Армян здесь никогда не было!", - скажут они. За исключением солдат и оккупантов, подобных тем, что изображены в предосудительном музее в Баку, где представлены восковые фигуры погибших армянских солдат - зрелище настолько бесчеловечное, что международные правозащитные организации, в том числе азербайджанские активисты, потребовали его закрытия", - далее пишет Маранчи.

Автор напоминает, что более 100 лет назад произошел Геноцид армян, устроенный Османской империей, за которым последовали крупномасштабные грабежи, вандализм и разрушение армянских объектов на территории современной Турции.

"Сейчас на повестке дня стоит перспектива второго культурного геноцида. За исключением того, что теперь армяне будут наблюдать за происходящим онлайн, переживая травмы место за местом и памятник за памятником.

В 2020 году армянские активисты призвали ЮНЕСКО и другие организации по сохранению наследия провести международный мониторинг уязвимых мест в Нагорном Карабахе. Ничего не произошло. Сейчас настало время миру защитить то, что осталось от армянской культуры в Нагорном Карабахе. Если мы этого не сделаем, какая культура будет следующей?",- задалась вопросом Маранчи.