Понедельник, 15 Января 2024 10:55

АрмИнфо.. Азербайджан поднимает вопрос 4-х сел, а Армения заявляет о 32-х селах, жизненно важные территории которых оккупированы, в том числе в Гегаркуникской области, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе заседания инициативной группы партии <Гражданский договор> в Гаваре.

Пашинян указал, что поскольку Армения привержена взаимному признанию территориальной целостности согласно Алма-Атинской декларации 1991 года, то заявляет, что оккупированных территорий с обеих сторон не должно быть. Следовательно, если выяснится, что Армения контролирует де-юре принадлежащие Азербайджану территории, то она должна с этих территорий уйти, а Азербайджан должен уйти с тех территорий, которые находятся под его контролем и де-юре принадлежат Армении. Однако, данная политическая договоренность не может быть реализована на практике без взаимно согласованной карты, убежден премьер.

<Единственный вариант - опираться на Алма-атинскую декларацию 1991 года и карты, де- юре выражающие ее положения. В противном случае возникает ситуация, которая постоянно будет вести к эскалациям, что не может быть базой для мира. И мы вновь заявляем, что готовы идти по этому пути>, - сказал Пашинян.

Он напомнил, что Арцвашен оккупирован уже 30 лет, и Армения постоянно говорит о необходимости его возвращения.

По его словам, для конкретизации статуса анклавов и эксклавов следует определить на карте координаты и физически обозначить линии границы, основанные на правовых принципах.

Напомним, что на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз предъявил к Армении территориальные претензии и заговорил о 8 селах. <Вопрос восьми сел постоянно стоит на повестке дня. Этот вопрос обсуждается и в ходе моих контактов с премьер- министром Армении, в том числе во время беседы <на ногах> в Санкт-Петербурге я поднял этот вопрос. Он также находится на повестке дня Комиссии по делимитации>, - заявил Алиев. Он отметил, что очередная встреча комиссий по делимитации и демаркации госграницы намечена на этот месяц и <там будет одна тема: вопрос делимитации этого региона, Газахско-Товузского региона>.