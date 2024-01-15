Понедельник, 15 Января 2024 10:43

АрмИнфо.Ереван предлагает Баку подписать соглашение, которое будет предусматривать взаимный контроль над вооружениями. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

<С одной стороны, Азербайджан заявляет, что усилит армию, подвергает сомнению территориальную целостность Армении, с другой заявляет, что армия Армении закупает оружие у Франции... В смысле, Азербайджан считает, что Армения не должна иметь Армии? Если восприятие такое, значит, (Азербайджан) ставит под сомнение право Республику Армении на существование, что абсолютно неприемлемо. Любая страна имеет право на содержание Армии. Но, конечно, понятно, что мы должны укладывать все это в контексте региональной безопасности>, - заявил Пашинян, выступая на заседании инициативной группы партии власти <Гражданский договор>.

В контексте региональной ситуации, считает Пашинян, у Армении могут быть опасения относительно вооружений Азербайджана, и наоборот. Именно поэтому Ереван хочет подписать такой мирный договор, чтобы исключить войну в будущем.

<Но иногда от предложений Азербайджана создается впечатление, что делается попытка разработать такой документ, который легитимизировал бы дальнейшие войны. Это за пределами логики.

Мы предлагаем, говорим, для обеспечения безопасности, давайте осуществим зерзкальный отвод войск от линии границы, определенной Алматинской декларацией, чтобы нейтрализовать риск столкновений, Азербайджан это отвергает.

Мы говорим: давайте демилитаризовать приграничные районы, Азербайджан это отвергает.

Могу сделать еще одно предложение: давайте подпишем соглашение о контроле над вооружениями, чтобы Армения и Азербайджан достигли конкретных соглашений, касающихся вооружений, и имели возможность контролировать выполнение договоренностей друг друга>, - заявил Никол Пашинян