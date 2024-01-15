Понедельник, 15 Января 2024 10:28

АрмИнфо.

Туркменистан, обладающий международно признанным статусом постоянного нейтралитета, осуществляет свою внешнюю политику в строгом соответствии с нормами международного права.

В этой связи, исходя из Устава Организации Объеденных Наций, одним из основных принципов которого является соблюдение территориальной целостности государств, Туркменистан заявляет о твердой поддержке принципа «одного Китая» и вновь подтверждает, что правительство Китайской Народной Республики является единственно законным правительством, представляющим весь Китай.