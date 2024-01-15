Понедельник, 15 Января 2024 10:25

АрмИнфо.Пока США и ЕС относятся к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву как к энергетическому партнеру, он будет вести войну с Арменией. Об этом на своей странице в Твиттер написал фронтмент популярной рок- группы System of a Down Серж Танкян, реагируя на интервью Алиева азербайджанским СМИ, где он выразил территориальные притязания к суверенной территории Армении.

"Алиев - реваншист, максималист, фашистский диктатор. Таких тиранов, как он, нужно поставить на место. Пока США и ЕС относятся к нему как к энергетическому партнеру, он будет вести войну с Арменией. Пора отвезти его в Гаагу", - написал американский певец армянского происхождения.

"Он не зря похож на чертового стервятника", - добавил Танкян.

Отметим, что на прошлой неделе Алиев дал большое интервью, в котором в очередной раз заявил, что не намерен строить мир с Арменией. Азербайджанский президент после оккупации Арцаха, на фоне бездействия цивилизованного международного сообщества теперь заявляет, что вся

территория Армении - это якобы "историческая территория Азербайджана" и они намерены их вернуть. Примечательно, что не одна страна после подобных заявлений не выступила с заявлением, в котором бы осудила подобное поведение азербайджанской стороны.