Понедельник, 15 Января 2024 10:18

АрмИнфо.Атаки на Армянскую Апостольскую Церковь осуществляются из одного центра. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

По его словам, эти атаки преследуют несколько основных целей. Первая причина нападок на церковь состоит в том, что она более четко взяла на себя функцию по защите государства и государственности в условиях политики нынешней антигосударственной власти. Во-вторых, Первопрестольный Эчмиадзин не считает Арцах делом прошлого, не считает страницу Арцаха закрытой, а главное, не считает борьбу за Арцах оконченной. В-третьих, Армянская Апостольская Церковь на протяжении веков была важной системой, защищающей нацию, и иммунным институтом по сохранению армянства от различных нападок.

<В нынешней ситуации ААЦ, конечно, избежит неудач, но это не единственное, чего от нее ждут. Первопрестольный Эчмиадзин при поддержке и участии всех нас, должен расширить свое влияние по всем возможным направлениям, чтобы предотвратить внутренние и внешние посягательства на нашу страну, насколько это позволят ее коллективные силы и возможности>, - подчеркнул парламентарий.