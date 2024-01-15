Понедельник, 15 Января 2024 10:14

АрмИнфо. Автодорога Степанцминда-Ларс - единственная функционирующая сухопутная дорога, связывающая Армению и Россию, закрыта для движения грузового автомобильного транспорта. Об этом говорится в сообщении Спасательной службы Министерства внутренних дел РА.

Между тем, как отмечается в сообщении МЧС России по Северной Осетии - Алания, дорога закрылась в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии.

Спасательная служба сообщает также о наличии закрытых автомобильных дорог и на территории Армении. В частности, до 15 февраля по причине проведения дорожно-ремонтных работ будет закрыт для движения автобусов и фур 38-40-й км дороги Ванадзор-Алаверди трассы М-6, будет действовать объездная дорога через город Ноемберян.

Закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции <Амберд> к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнской области. Перевал Варденяц, автодорога Каджаран-Мегри закрыты для грузовых автомобилей с прицепами, перевал Варденяц затруднен для движения других видов

транспортных средств. Проезд по автодорогам Сюникской области затруднен для грузовых автомобилей с прицепами. В местности под названием <Мегру сар> лежит снег. На автодорогах Сюникскоой области, участке Сараван-Зангер местами наблюдается гололедица, а на перевале Варденяц -туман.