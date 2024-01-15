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АрмИнфо. Координатор по глобальной борьбе с коррупцией Госдепартамента США Ричард Невью посетит Армению и Грузию с 15 по 18 января.
Как сообщает пресс-служба Госдеп США, в обеих странах он обсудит текущие усилия и вызовы в борьбе с коррупцией и определит области для дальнейшего сотрудничества.
"В Армении Невью встретится с правительственными чиновниками, включая представителей сектора юстиции и правоохранительных органов, и примет участие в круглом столе гражданского общества.
В Грузии он проведет встречи с правительственными чиновниками, представителями антикоррупционных институтов, следственных органов и гражданского общества", - говорится в сообщении Госдепа США
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|Комитет Палаты лордов Великобритании провел слушания по Нагорному Карабаху
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|Марагос: ЕС и Армения начали 2024 год с упорной работы над углублением сотрудничества
|Армен Абазян переназначен директором Службы нацбезопасности Армении
|Министр: неправильно хранить годами останки погибших солдат
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|В Армении врачи должны будут получить соответствующую лицензию - министр
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|Москва не усмотрела этнических чисток в Арцахе, но готова содействовать возвращению армянского населения в свои дома
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|Госдеп: США по-прежнему верят в возможность установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном
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|Мнение: Стремление заключить мир "без свидетелей" с Арменией побуждает Азербайджан идти на конфронтацию с Западом
|Секретарь Совбеза Армении примет участие в очередной встрече по "украинской формуле мира"
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|Правительство Армении поможет вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в вопросах трудоустройства
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