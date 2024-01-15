Понедельник, 15 Января 2024 10:09

АрмИнфо. Координатор по глобальной борьбе с коррупцией Госдепартамента США Ричард Невью посетит Армению и Грузию с 15 по 18 января.

Как сообщает пресс-служба Госдеп США, в обеих странах он обсудит текущие усилия и вызовы в борьбе с коррупцией и определит области для дальнейшего сотрудничества.

"В Армении Невью встретится с правительственными чиновниками, включая представителей сектора юстиции и правоохранительных органов, и примет участие в круглом столе гражданского общества.

В Грузии он проведет встречи с правительственными чиновниками, представителями антикоррупционных институтов, следственных органов и гражданского общества", - говорится в сообщении Госдепа США