Понедельник, 15 Января 2024 10:07

АрмИнфо.Температура воздуха в Армении начнет повышаться. Об этом свидетельствуют данные прогноза, представленного Центром гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно источнику, повышение температуры воздуха начнется днем 15 января и продолжится до 17 января. В этот период столбик термометра повысится на 6-10 градусов, а в Лорийской, Тавушской и Сюникской областях - на 12-16 градусов. Резкое повышение температуры воздуха обусловлено проникновением в страну с 15 по 17 января с юго- запада теплых тропических воздушных масс. При этом, с 15 по 19 января прогнозируется погода без осадков. Ветер северо-западный с порывами до 2- 5 м/с, 16 и 17 января местами ожидается усиление порывов ветра до 15-18 м/с.

Отметим, что накануне по причине проникновения холодных арктических потоков в ряде регионах страны наблюдался обильный снегопад, особенно в областях Вайоц Дзор и Сюник. Максимальная высота снежного покрова в Джермуке составила 90 см, на участке Раздан-Фонтан - 35-40 см, в Горисе, Капане и Сисиане - 20-25 см, в Мегри - 15 см. В Араратской долине снежного покрова нет. Минувшей ночью температура воздуха снизилась на 6-10 градусов.

В Ереване с 15 по19 января ожидается погода без осадков. Температура воздуха в столице 15 января днем составит +3-+5, вечером - -1- -3, в ночь с 15 на 16 января - -2- -4.