Суббота, 13 Января 2024 17:27

АрмИнфо. Глава представительства РА в Евросоюзе, посол Тигран Балаян принял участие в круглом столе, в котором приняли участие постоянные представители стран-членов ЕС, послы Комитета по политике и безопасности, высокопоставленные представители Европейского Союза, Еврокомиссия и Европейской службы внешних действий.

Как сообщается на странице посла Армении в Брюсселе в Facebook, встреча была организована постоянным представителем Греции при ЕС послом Иоаннисом Врайласом и стала продолжением участия министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна в заседании Совета по внешним отношениям ЕС 11 декабря 2023 года.

В ходе обсуждения посол Балаян представил видение Армении относительно перспектив углубления партнерства с ЕС согласно решениям Совета ЕС. Он коснулся идей и предложений, направленных на расширение отношений Армения-ЕС, что послужит конечной цели вывести партнерство с ЕС на качественно новый уровень.

Участники встречи выразили полную поддержку реформ и мирной повестки Армении и пообещали продолжить сотрудничество в этом направлении.

В ходе вступительной речи, а также вопросов и ответов посол Балаян также представил позицию Армении относительно установления прочного

мира на Южном Кавказе.

Посол Армении подробно рассказал о причинах и последствиях этнической чистки в Нагорном Карабахе, подчеркнув укоренившееся в Баку чувство безнаказанности, которое два дня назад стало еще более очевидным из-за агрессивных, угрожающих и провокационных заявлений президента Азербайджана, которые таили в себе опасность дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию.