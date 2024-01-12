Пятница, 12 Января 2024 20:41

АрмИнфо. В 2023 году в Азербайджане сохранялись долгосрочные проблемы с правами человека. Правительство жестко ограничило свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций. Об этом говорится в докладе Международная правозащитная организация Human Rights Watch в рамках обзора ситуации по правам человека в мире в разделе Азербайджана.

Авторы доклада отмечают, что несмотря на некоторый прогресс в рассмотрении печально известного дела о пытках, истязания и жестокое обращение в полиции и местах содержания под стражей продолжались.

Далее отмечается, что хотя президентское помилование в мае коснулось нескольких человек, чьи осуждения считались политически мотивированными, тем не менее десятки остались незаконно заключенными в тюрьму.

Далее отмечается, что жестокое подавление властями двух отдельных массовых протестов по экологическим проблемам продемонстрировало их нетерпимость к публичному выражению законных опасений, а также разочарование общественности неспособностью правительства защитить окружающую среду.

"Прокуратура закрыла уголовные дела в отношении нескольких НПО, ставших объектом преследования в 2014 году. Расследования в отношении других, судя по всему, остались открытыми. Ограничительные законы не позволяли группам гражданского общества действовать независимо и получать доступ к финансированию", - говорится в докладе.

В разделе Нагорный Карабах, авторы доклада отмечают, что 19 сентября Азербайджан начал военную операцию "по восстановлению полного контроля над Нагорным Карабахом".

"Силы Нагорного Карабаха сдались после одного дня боев. Более 100 000 этнических армян - почти все армянское население региона - бежали в Армению. Военная операция последовала после месяцев острой нехватки продовольствия, медикаментов, средств гигиены и других предметов первой необходимости в этом регионе из-за нарушения Азербайджаном автомобильного и пешеходного движения между Арменией и Нагорным Карабахом, которое началось в декабре 2022 года.

Начиная с середины июня, Азербайджан блокировал все перевозки гуманитарных грузов и периодически блокировал перевозки пациентов Международным комитетом Красного Креста (МККК). Азербайджан также отключил линии электропередачи и газа, что привело к регулярным ежедневным отключениям электроэнергии. Еще до военной операции в сентябре военные стычки периодически вспыхивали в других районах вдоль армяно- азербайджанской границы, о чем правительство объявило в сентябре", - говорится в докладе.

Также подчеркивается, что азербайджанские власти арестовали, по меньшей мере, девять гражданских активистов, критиковавших в Интернете военную операцию 19 сентября в Нагорном Карабахе.

"После сентябрьской военной операции Азербайджан арестовал нескольких лидеров де- факто властей, обвинив их, в частности, в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы", - также сообщается в докладе.