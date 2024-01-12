Пятница, 12 Января 2024 20:41

АрмИнфо. Глава МИД Израиля Исраэль Кац напомнил президенту Турции Эрдогану о геноциде армян и обвинил нынешнее руководство турецкого государства в резне курдов.

«Президент Турции, страны, которая осуществила геноцид армян и думала, что мир замолчит, сегодня гордится тем, что передал Гаагскому трибуналу материалы, обвиняющие Израиль в геноциде... Мы не забыли армянский холокост и резню курдов. Вы — разрушители нации. Мы защищаемся от ваших варварских друзей», - говорится в записи главы МИД Израиля в Twitter.

Отметим, что 12 января, президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя слушания по иску ЮАР против Израиля, заявил, что Анкара передает Гаагскому трибуналу документы, которые якобы подтверждают совершение Израилем «военных преступлений» в Секторе Газа.